liveblog NDR-Sport News-Blog Transat Jacques Vabre - Imoca-Start Dienstag live - Route steht fest Stand: 06.11.2023 11:58 Uhr

News, Hintergründe und Stimmen zur 16. Auflage der "Transat Jacques Vabre" (TJV) von Le Havre nach Martinique. Fünf deutsche Segler sind bei der längsten Zweihand-Regatta über den Atlantik dabei - unter anderem Boris Herrmann mit der Malizia. Alles Wichtige im Live-Blog von NDR.de.

Das Renngeschehen im Live-Tracker:

Herrmann voller Vorfreude

Boris Herrmann kann den Start am Dienstagmorgen (hier im Livestream ab 9.30 Uhr) kaum abwarten: "Ich freue mich, dass das Rennen nach der einwöchigen Verlegung endlich losgeht", erklärte der Malizia-Skipper, der die Pause bei seiner Familie in Hamburg verbracht hat. Das Boot habe den Sturm im Hafen von Le Havre ohne Schäden überstanden.

Imoca-Route steht fest: Direkt nach Martinique

Nach dem Start am Dienstagmorgen (hier im Livestream ab 9.30 Uhr) wird das Imoca-Feld mehr oder weniger einen direkten Kurs nach Martinique einschlagen. Am Sonntag veröffentlichte der Veranstalter die Route für die 40 Rennyachten. "Darüber freue ich mich sehr, die direkte Route liegt mir mehr", sagte Malizia-Skipper Boris Herrmann dem NDR.

Raue Bedingungen werden auf den 3.765 Seemeilen (rund 7.000 Kilometer) erwartet. Bereits am Mittwochmorgen, wenn die Boote die Spitze der Bretagne umrundet haben werden, erwarten Herrmann und Co. Wind, der in Böen bis zu 40 Knoten ansteigen kann.

Bei der Insel Santa Maria, der südlichsten der Azoren, hat die Rennleitung eine Zwischenmarke gesetzt. Voraussichtlich am 17. November sollen die ersten Boote Martinique erreichen.

Bestätigt: Imoca-Start am Dienstag - Livestream bei NDR.de

Nach langem Warten werden die Imoca-Segler um Boris Herrmann am Dienstag um 9.30 Uhr in Le Havre in die Transat Jacques Vabre starten. Dies bestätigten die Veranstalter am Sonnabend. Mit dabei sind Herrmann und Will Harris auf der "Malizia - Seaexplorer", die in München geborene "Macsf"-Skipperin Isabelle Joschke und der Kieler Andreas Baden auf der französischen "Nexans - Art & Fenêtres". Der NDR zeigt den Start hier im Livestream.

Zwei Klassen gehen bereits am Montag um 10.30 Uhr (Ocean Fifties) und 10.45 Uhr (Class 40) vor Lorient in ihre zweite Etappe über den Atlantik nach Martinique.

Kein Imoca-Start am Sonntag - erste Wahl nun Dienstagmorgen

Den gesamten Donnerstag über arbeitete die Rennleitung an Szenarien für einen Start. Francis Le Goff erklärte: "Die gestern erwähnte Möglichkeit, dass die Imocas am Sonntag starten, ist nun nicht mehr möglich, insbesondere aufgrund des stärker werdenden Westwinds, der die Küste um Le Havre stark treffen wird."

Die erste Option ist nun Dienstag, und zwar am frühen Morgen. Die Imoca-Ausfahrt aus den Docks würde dann zwischen 5 und 6 Uhr stattfinden. Andere Möglichkeiten werden ebenfalls noch besprochen. Die bevorzugte Option für den Kurs ist derzeit ein direkter Weg nach Martinique.

"Für die Class40 und Ocean Fifty, für die bereits vor Montag nichts für möglich gehalten wurde, gibt es keine Änderung. Das Ziel ist immer, in Zusammenarbeit mit den Klassen nächste Woche die erste Gelegenheit zu nutzen", so Renndirektor Le Goff.

Ultim-Flotte eng beieinander

Während das Orkantief Ciarán über Frankreich und den Süden Englands hinwegfegt, sind die fünf Ultim-Giganten dem Sturm wie erhofft entkommen und hatten bei Madeira mit flauen Winden zu tun. Nun geht es wieder schneller voran - und knapp zu, Banque Populaire XI liegt vor SVR Lazartigue und Titelverteidiger Maxi Edmond de Rothschild, den nur gut acht Seemeilen vom führenden Boot trennen.

In Le Havre und Lorient hat es unterdessen nach ersten Erkenntnissen trotz Windstärken von bis zu 80 Knoten keine größeren Schäden an den Yachten gegeben. Eindrücke aus Le Havre:

Re-Start für Class40 und Ocean Fifty nicht vor Montag

Bei den beiden Bootsklassen Ocean Fifty und Class40, die bislang von Le Havre nach Lorient gesegelt sind, ist Geduld gefragt. Bis mindestens Montag sei kein Zeitfenster für einen Neustart absehbar, berichtete am Mittwoch die Rennleitung in einer Pressekonferenz.

Bei den Imocas mit unter anderem Boris Herrmann, die noch gar nicht gesegelt sind und in Le Havre festsitzen, wird weiterhin ein Start am Sonntag mit verkürztem Kurs überlegt, doch er ist längst nicht sicher. "Die Bedingungen bleiben rau mit viel Wind und schwerer See. Wir werden mit der Klasse zusammenarbeiten, um zu sehen, wie wir dies unter ruhigeren Bedingungen planen können. Es ist nicht ausgeschlossen, dass im Falle eines Starts ein Zwischenstopp geplant wird, um zu verhindern, dass die Boote eine nördliche Route nehmen, die sehr exponiert wäre. Das gilt auch für die Flotten Class40 und Ocean Fifty", sagte Renndirektor Francis Le Goff.

In beiden Häfen haben sich Organisatoren und Teams für den ab Mittwochabend erwarteten schweren Sturm Ciarán gerüstet und Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Start für Herrmann und die Imocas verzögert sich weiter

Wann der Neustart für die Klassen Ocean Fifty und Class40 aus Lorient sowie der Start der Imocas mit Boris Herrmanns Malizia - Seaexplorer von Le Havre aus erfolgen kann, ist aufgrund der schwierigen Wettersituation noch offen. Die Rennleitung hat angekündigt: "Der Start findet nicht vor Samstag, dem 4. November statt. Wir hoffen, am 5. November starten zu können."

Burke und Fink nach "Hexenkessel" auf Platz 23

Die Hochseesegler Lennart Burke und Melwin Fink haben den Sprint-Auftakt zum 16. Transat Jacques Vabre mit Platz 23 abgeschlossen. Den stürmischen Abschnitt von Le Havre nach Lorient absolvierten die beiden Neu-Hamburger in einem Tag, 14 Stunden, 23 Minuten und 15 Sekunden. Sie kamen 4 Stunden, 17 Minuten und 56 Sekunden nach der Klassensiegerin "Alla Grande Pirelli" ins Ziel.

Nach der Ankunft am Dienstagmorgen um 4.04 Uhr sagte Melwin Fink: "Wir sind ohne Bruch heil angekommen. Es war sehr hart. Das waren Hexenkessel. Einer nach dem anderen." Aus Sicherheitsgründen hatte die Rennleitung des Transatlantik-Klassikers von Le Havre nach Martinique zwei der vier Bootsklassen nur auf den 300 Seemeilen kurzen Kurs nach Lorient geschickt. Dort sollen die Crews schwere Atlantikstürme abwarten, bis der Neustart auf Kurs Karibik erfolgen kann. Dazu zählte auch die Class 40, in der Burke und Fink starten.

Solidaires en Peloton als erster Katamaran in Lorient

Thibaut Vauchel-Camus und Quentin Vlamynck haben mit ihrem Katamaran Solidaires en Peloton als erste Teilnehmer der Ocean-Fifty-Klasse Lorient erreicht. Rund 20 Stunden nach dem Start in Le Havre überquerten die Franzosen am Montag die Ziellinie im Hafen in der Normandie. Es folgten die Engländer Luke Berry und Antoine Jubert mit ihrem Boot Le Rire Medecin - Lamotte. Sie trafen rund eine Dreiviertelstunde später als die Sieger ein und hatten einen Rückstand von gut zehn Seemeilen.

Dritte wurden Sébastien Rogues und Jean-Baptiste Gellee (Frankreich) mit der Primonial. Der zweifache Transat-Jacques-Vabre-Sieger Rogues und sein Partner benötigten für den ersten Streckenabschnitt 22,5 Stunden und elf Sekunden.

Schäden an drei Booten - Mastbruch in der Nacht

Nach der Kollision beim Start in Le Harve hat es in der Anfangsphase der Regatta weitere Ausfälle gegeben. Beim Class40-Boot Crédit Mutuel brach in der Nacht von Sonntag auf Montag der Mast. Ian Lipinski und Antoine Carpentier berichteten, es es gehe ihnen gut und sie seien auf dem Weg nach Cherbourg.

Aufgrund eines strukturellen Problems mit ihrem Boot, wahrscheinlich aufgrund einer Kollision mit einem unidentifizierten schwimmenden Objekt, haben William Mathelin-Moreaux und Pietro Luciani Kurs auf Cherbourg genommen. Wenn sie dort am Dock angekommen sind, wollen sie den Zustand ihres Class40 Dékuple beurteilen.

Hervé Jean-Marie und Jean-Yves Aglaé an Bord der Martinique Tchalian teilten der Rennleitung mit, dass sie ein Problem mit dem Steuerbordruder hätten. Sie weichen zwecks Reparatur nach Guernsey aus.

Strecken dürften angepasst werden

Trotz der Startverzögerung beziehungsweise Kursänderungen bleibt es das Ziel der Rennleitung, dass die Flotte gemeinsam das Ziel in der Karibik erreicht. Die Strecken dürften entsprechend angepasst werden. "Es ist zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation, aber ich gehe davon aus, dass sie die Strecke nach Martinique verkürzen und wir daher nicht zweimal auf die Doldrums stoßen", sagte Malizia-Skipper Boris Herrmann.

Zwei Kollisionen im Startgebiet

Die schwierigen Start-Bedingungen haben ihren Tribut gefordert. Bei einer Kollision trug die Yacht Movember der französischen Class40-Segler Bertrand Guillonneau und Kito De Pavant einen gebrochenen Baum und einen Riss im Großsegel davon. Die Crew kehrte in den Hafen zurück, während Kollisionsgegner Curium offenbar kaum oder keine Schäden erlitt und weitersegelte. Auch Seafrigo - Sogestran und Café Joyeux kollidierten und kehrten ebenfalls in den Hafen zurück, um die Schäden zu überprüfen. Café Joyeux will Protest gegen den Kollisionsgegner einlegen.

So lief der Start am Sonntag

Große Herausforderungen in rauer See: Drei der vier Bootsklassen sind am Sonntag gestartet.

"Mental nicht leicht": Imocas in der Warteschleife

Die Transat-Flotte ist unterwegs - bis auf die Imocas, die wetterbedingt möglicherweise noch einige Tage in Le Havre festhängen. Es sei mental nicht leicht, in letzter Minute zu erfahren, dass es nicht endlich losgehe, erläuterte Malizia-Co-Skipper Will Harris nach der kurzfristigen Verschiebung des Starts am Sonntagmorgen. Die Logistik für das gesamte Team sei verändert.

"Wir müssen mit dem gesamten Zyklus und Prozess der Vorbereitung auf den Neuanfang beginnen, wann immer er stattfinden wird. Ich verstehe jedoch die schwierige Entscheidung, die die Rennorganisation treffen musste. Die langsameren Boote der Flotte wären wirklich in einen sehr heftigen Sturm geraten und es hätte mit Sicherheit einige ziemlich gefährliche Situationen für alle in der Flotte gegeben", sagte der Brite.

Auch Andreas Baden zeigte Verständnis. Zumal sich noch einige Imoca-Yachten über die Rückregatta 'Retour à la Base' für die Vendée Globe qualifizieren wollen. "Da wäre es schon sehr unglücklich, wenn sich bereits auf dem Hinweg die Hälfte der Flotte binnen der ersten drei Tage zerlegt", so der Kieler.

Ocean Fiftys und Class40 auf dem Weg nach Lorient

Au revoir, Le Havre: Auch die Ocean-Fifty-Katamarane (6 Boote), die immer wieder von heftigen Sturmböen auf die Seite gedrückt werden, sowie die Class40-Flotte (44) mit Lennart Burke und Melwin Fink (Sign For Com) sind unterwegs. Allerdings segeln sie zunächst nur 300 Seemeilen bis Lorient, wo sie das Sturmtief abwarten werden. Das deutsche Duo kam mit der führenden Gruppe gut über die Startlinie und die ersten Seemeilen. Von einer Kollision in ihrer Nähe blieben beide unbeschadet.

In Lorient darf repariert und auch Material an Bord gebracht werden. "Wir haben das Boot wieder ausgeräumt, was nicht an Bord sein muss, ist jetzt raus", sagte Fink. Der Zwischenstopp sei "für die Moral ein bisschen blöd, aber eine vernünftige Entscheidung". Das Wetter sehe Mitte der Woche "ganz schön heftig aus" für die Biskaya.

Ultims fliegen über die schäumende See

Spektakuläre Bilder von der Baie de Seine, rauer Beginn in schäumender See: Die fünf Ultim-Giganten haben sich bei etwas weniger als 25 Knoten Starkwind und sonnigen Abschnitten pünktlich auf ihren 7.500 Seemeilen (13.890 Kilometer) langen Weg nach Martinique gemacht. Die Trimarane sind die einzigen Boote, die bei ihrem ursprünglich geplanten Kurs bleiben. Sie sollten schnell genug sein, um dem vorhergesagten Sturmtief rechtzeitig in südliche Richtung zu entkommen. Vor den Crews liegt viel Arbeit, die nächsten Tage würden wetterbedingt "lebhaft", prognostizierte die Renndirektion.

Verschiebung: Herrmann zwischen Wehmut und Verständnis

Gemischte Gefühle bei Boris Herrmann nach der Verschiebung des Starts der Imoca-Flotte: "Eine Entscheidung für die Sicherheit kann man nie kritisieren, insofern ist es eine gute Entscheidung", sagte der Hamburger. "Wir waren davon ausgegangen, dass wir am Donnerstagmittag rund um Kap Finisterre vor dem Schlimmsten durch sind. Das mussten wir schaffen, da kam es auf wenige Stunden an, dann hätten wir es gerade so vor dem großen Sturm geschafft." Allerdings wären die langsameren Imocas ohne Foils wohl in den Sturm geraten - ohne die Möglichkeit, einen Hafen anzulaufen, erläuterte der fünfmalige Weltumsegler.

"Es nützt uns nichts, wenn wir da als Heroen durchsegeln und die Hälfte der Flotte abbricht."

— Boris Herrmann

"Ich hätte gerne mit Will (Harris, d.Red.) zusammen einen Härtetest gemacht. Unsere Sturmfock ist fertig angeschlagen, wir sind bereit, wir haben das Boot getestet und es ist wahrscheinlich das stabilste Schiff der Flotte. Insofern sind wir darüber ein bisschen wehmütig. Aber natürlich nützt es uns auch nichts, wenn wir da als Heroen durchsegeln und zwei Drittel oder die Hälfte der Flotte abbricht. Dann gerät unser gesamter Sport in Verruf", so Herrmann.

Drei Klassen starten heute - Imoca-Flotte bleibt in Le Havre

Die Imocas mit Boris Herrmann und Co-Skipper Will Harris werden heute nicht wie geplant in die Transat Jacques Vabre starten. Das gab die Rennleitung am Sonntagmorgen wenige Stunden vor dem Start bekannt. Grund sei die sich rapide verschlechternde Wetterlage insbesondere ab Montagabend bis einschließlich Dienstag mit drohenden Biskaya-Stürmen und vorhergesagten Windgeschwindigkeiten von 80 Knoten und 10 Metern Seegang. Die Imoca-Flotte bleibe in Le Havre, bis sich die Situation verbessert, hieß es weiter. Das kann mehrere Tage dauern.

Nur die Ultim-Giganten, die schnell genug sein sollten, um dem vorhergesagten Sturmtief rechtzeitig in südliche Richtung zu entkommen, werden den geplanten Kurs in Angriff nehmen. Die Klassen Ocean Fifty und Class40 segeln auf veränderter Strecke nach Lorient, wo sie dann die Lage aussitzen sollen. Das größte Problem für die Imocas besteht darin, dass es an der Atlantikküste keinen Hafen gibt, der die 40 18-m-Schiffe aufnehmen könnte.

Betroffen sind von der Verschiebung aus deutscher Sicht neben Herrmann der Kieler Andreas Baden (Nexans - Art et Fenêtres) und die in München geborene Deutsch-Französin Isabelle Joschke (MACSF).

Stürmischer Auftakt voraus - Livestream ab 13 Uhr

30 Jahre nach der Transat-Premiere startet die Zweihand-Regatta heute in die 16. Auflage. Den Beginn machen um 13.05 Uhr die gigantischen Ultim-Trimarane. Der Auftakt wird mit prognostizierten 25 Knoten Wind sehr stürmisch. Der Küstenkurs wurde verkürzt, um gefährliche Passagen zu meiden. Die Zuschauer können die Yachten dennoch eine Weile entlang der Küste beobachten.

NDR.de zeigt den Start der Flotte in Le Havre ab 13 Uhr im Livestream (englischer Kommentar). Die Startzeiten:

13.05 Uhr: Start Ultim (5 Boote)

13.17 Uhr: Ocean Fifty (6 Boote)

13.29 Uhr: Imoca (40 Boote) - Nachtrag: Der Start der Imocas ist auf unbestimmte Zeit verschoben

13.41 Uhr: Class40 (44 Boote)

An Bord der Malizia - Seaexplorer mit Boris Herrmann

Boris Hermann zeigt, wie das Leben an Bord abläuft und wie er die kommenden Wochen mit Will Harris verbringen wird.

Rekordbeteiligung bei den Imocas

40 Imocas nehmen teil, das gab es in der 30-jährigen Geschichte der Regatta noch nie. Boris Herrmann wird erstmals gegen einige der neuen Boote antreten, die auch bei der Vendée Globe im kommenden Jahr dabei sein werden. Anders als viele Konkurrenten ist der Hamburger bereits für die prestigeträchtige Einhand-Weltumseglung qualifiziert. Das sieht er als Vorteil für die TJV: "Wir haben diesen Druck nicht. Und wir kennen unser Boot schon sehr gut, während andere noch mit ihren jüngeren Neubauten zu kämpfen haben."

"Hochsee-Segeln wird immer attraktiver. 40 Imoca-Boote bei der Vendee Globe, jetzt 40 Imocas bei der Transat - das ist schon spektakulär."

— Boris Herrmann

An der anschließenden Solo-Rückregatta "Retour à la Base" aus der Karibik nach Frankreich, die als Qualifikationsnachweis für die Vendée Globe zählt, nimmt Herrmann trotz feststehender Teilnahme zur Standortbestimmung teil. Er wolle "gerne früh im Winter eine Einschätzung haben" und auch sehen, wie er wieder ins Einhandsegeln reinkomme.

Imoca-Favorit Charlie Dalin sagt ab

Imoca-Star Charlie Dalin wird nicht an der 16. Transat-Auflage teilnehmen. Der französische Skipper, der vor vier Jahren gemeinsam mit Yann Eliès triumphiert hatte und 2021 die Solo-Weltumseglung Vendée Globe gewann, sagte seine Teilnahme zwei Tage vor dem Start "aus medizinischen Gründen" ab. Das teilte sein Team Macif Santé Prévoyance mit.

Dalin wird mit Einverständnis des medizinischen Team dennoch zusammen mit seinem Co-Skipper Pascal Bidégorry wenigstens kurz antreten, damit er im Rennen um die Qualifikation für die Vendée Globe 2024 bleibt. Doch Macif Santé Prévoyance muss die Regatta abbrechen, sobald die Startlinie überquert ist. Auch auf Wunsch von Dalin würden in den nächsten Tagen keine weiteren Erklärungen abgegeben, hieß es.

Burke und Fink auf den Spuren von Boris Herrmann

Die Jungprofis Lennart Burke und Melwin Fink geben in der Class40 ihr TJV-Debüt. Angst vor den großen Namen haben sie nicht, aber dafür große Ziele - und Boris Herrmann als Vorbild und Mentor.

Fragen und Antworten zur TJV

Insgesamt sind 190 Segler und Seglerinnen mit 95 Booten dabei - so viele wie noch nie. (Zum Vergleich 2021: 79 Boote am Start, 75 im Ziel)

Deutsche Teilnehmer: Boris Herrmann (Malizia; Hamburg), Isabelle Joschke (MACSF; Deutsch-Französin, in München geboren), Andreas Baden (Nexans - Art et Fenêtres; Kiel; alle Imoca), Lennart Burke (Sign For Com; Stralsund), Melwin Fink (Sign For Com; Bad Salzuflen, beide Class40); fünf sind ein Novum in der 30-jährigen Geschichte der Regatta.

Es gibt vier Bootsklassen: Ultim (Trimarane, Länge 32 m, 5 Boote dabei), Ocean Fifty (Katamarane, 15 m, 6 Boote), Imoca (18,28 m, 40 Boote), Class40 (12,18 m, 44 Boote)

Es gibt vier unterschiedliche Strecken für die vier Klassen. Die Boote sind unterschiedlich schnell und kommen dadurch relativ zeitgleich an. Ultim: 7.500 Seemeilen; Ocean Fifty: 5.800; Imoca: 5.400; Class40: 4.600.

Die Segler werden 16 - 18 Tage unterwegs sein, ehe der Zielhafen Fort-de-France auf Martinique erreicht ist.

Die Regatta ist auch als "Kafferoute" bekannt. Die Boote folgen in umgekehrter Richtung der Route, auf der Schiffe im 18. und 19. Jahrhundert Kaffee aus Südamerika nach Le Havre gebracht haben. Jacques Vabre war ein französischer Kaffeeröster.

Boris Herrmann will "das Maximale herausholen"

Ein Jahr vor Beginn der Vendée Globe und seinem zweiten Solorennen um die Welt ist der Hamburger Boris Herrmann mit seinem britischen Co-Skipper Will Harris bei der Transat Jacques Vabre gefordert. Das Duo segelte bereits 2019 bei der TJV mit und belegte Platz zwölf, Harris war gerade zum Team Malizia gestoßen. "Es gibt vier Favoriten und knapp dahinter zehn auf Augenhöhe, zu denen ich auch uns zähle. Wir wollen das Maximale herausholen, aber ich würde mich auch nicht schämen, wenn es kein Top-Ten-Ergebnis wird", so der fünfmalige Weltumsegler Herrmann.

Ready, steady, ...

Eindrücke vom Race Village in Frankreich:

