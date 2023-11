Neuer Trainer bei Schlusslicht 2. Liga: Koschinat soll VfL Osnabrück retten Stand: 27.11.2023 11:09 Uhr

Der VfL Osnabrück setzt bei der Mission Klassenerhalt auf Uwe Koschinat. Der Zweitliga-Aufsteiger gab am Montagvormittag die Verpflichtung des 52-Jährigen bekannt, der zuletzt bei Arminia Bielefeld gearbeitet hat.

"Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist brutal schwer. Da gibt es keine zwei Meinungen. Genau darin liegt aber unser Ansporn. Kaum jemand da draußen traut uns aktuell etwas zu", sagte Koschinat bei seiner Vertragsunterschrift. Die anstehenden Auswärtsspiele auf Schalke und bei Hertha BSC sowie das Heimspiel gegen St. Pauli bezeichnete er als "drei absolute Kracher" und "gefühlte Pokalspiele". So sollen die Spiele auch angegangen werden. "In der Winterpause haben wir dann Zeit, uns richtig kennenzulernen, an den notwendigen Grundlagen zu arbeiten und neue Abläufe einzustudieren."

VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh erklärte: "Die Gespräche mit Uwe waren wirklich gut. Mit dabei waren Julius Ohnesorge, Michael Welling und Holger Elixmann. Wir haben uns anschließend in die Augen gesehen und waren gemeinsam überzeugt, dass Uwe mit seiner Erfahrung und Energie für die aktuelle Situation der richtige Trainer ist." An seiner Seite stehen die bisherigen Co-Trainer Martin Heck, der zuletzt interimsweise den Chefposten übernommen hatte, und Tim Danneberg.

"Uwe Koschinat hat er eine Überzeugung und Motivation ausgestrahlt, die uns wirklich mitgenommen hat. Er hat weder nach dem Spiel gegen Magdeburg noch mit Blick auf die drei kommenden schweren Spiele Zweifel gehabt. Wir brauchen diese Überzeugung."

— VfL-Geschäftsführer Michael Welling

Schwieriger als beim VfL könnte Koschinats neue Aufgabe aber kaum sein. Die Lila-Weißen haben nur eines ihrer 14 Zweitliga-Spiele gewonnen (2:1 gegen den HSV) und sind Tabellen-Letzter. Aufstiegscoach Tobias Schweinsteiger musste nach dem 2:3 in Braunschweig gehen. Mit Interimstrainer Martin Heck hatte Osnabrück dann am Wochenende 0:2 gegen Magdeburg verloren.

Koschinat überzeugt VfL trotz Misserfolg in Bielefeld

Der Koblenzer Koschinat hat sich besonders als Trainer von Fortuna Köln (2011 bis 2018) und beim SV Sandhausen (2018 bis 2020) einen Namen gemacht. Beim 1. FC Saarbrücken (2021 bis 2022) und bei Arminia Bielefeld war er aber nur kurz tätig.

Und gerade seine jüngste Station bei den Ostwestfalen war ein klarer Misserfolg. Als Feuerwehrmann im März verpflichtet konnte er das Durchreichen des Bundesliga-Absteigers bis in die Dritte Liga nicht verhindern - und musste danach den Posten schon wieder räumen.

VfL-Geschäftsführer Michael Welling betonte allerdings, Koschinat habe "eine Überzeugung und Motivation ausgestrahlt, die uns wirklich mitgenommen hat. Er hat weder nach dem Spiel gegen Magdeburg noch mit Blick auf die drei kommenden schweren Spiele Zweifel gehabt. Wir brauchen diese Überzeugung."

Vor seiner Verpflichtung waren Michael Schiele (zuletzt Eintracht Braunschweig) und Pit Reimers von der zweiten Mannschaft des HSV als Topkandidaten gehandelt worden. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll es auch Gespräche mit dem 40 Jahre alten Hamburger gegeben haben, der nach der Vizemeisterschaft mit dem HSV II in der Regionalliga Nord in diesem Jahr vom Norddeutschen Fußball-Verband zum Trainer des Jahres gekürt worden war.

Doch die Gespräche führten zu nichts. Zu den Kandidaten sollen auch der zuletzt beim FC Basel entlassene Timo Schultz (ehemals FC St. Pauli) und Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach II) gehört haben.

"Amir hat mit Julius verschiedene Kandidaten mit unterschiedlichen Profilen vorgestellt. Uwe Koschinat bringt viele Paramater mit, die wir nun brauchen", sagte Geschäftsführer Welling.

Interimstrainer Heck: "Aufgeben ist keine Option"

Trotz der enttäuschenden Leistung am Wochenende hatte Interimstrainer Heck schon zuvor versucht, nach dem Spiel Optimismus auszustrahlen. "Momentan stehen wir ganz unten. Es gibt nur noch eine Richtung für uns. Aufgeben ist keine Option", betonte der 40-Jährige, der am Sonnabend wohl schon ahnte, dass seine Tage als Chef gezählt sind: "Die Mannschaft steht im Vordergrund. Die Jungs müssen so auf den Platz, dass sie in der Lage sind, ein Spiel zu gewinnen. Da geht es jetzt einfach nicht um mich."

