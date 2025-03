Fußball-Bundesliga Kapitän Holtby verlässt Holstein Kiel im Sommer - in Richtung Dubai? Stand: 09.03.2025 22:40 Uhr

Lewis Holtby verlässt Fußball-Bundesligist Holstein Kiel zum Saisonende nach vier gemeinsamen Jahren. Der Kapitän hat die KSV darüber informiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Er wolle aber sicher weiterkicken, sagte er am Sonntagabend im NDR Sportclub - vielleicht in Dubai?

Er wolle vom Sommer an "noch einmal etwas Neues machen", berichtete der 34-Jährige. Was genau das ist, ließ der Routinier offen. Geht es vielleicht nach Dubai? Holtby schätzt den Wüstenstaat bekanntermaßen, schon einmal soll er ein Angebot bekommen und zugunsten von Kiel abgelehnt haben. "Das ist ein sehr schöner Ort, da könnte man auch gerne kicken", sagte er nun dem NDR. "Aber ich bin offen für viele Dinge. Wir sind sehr gespannt, was da kommt, aber bis dahin ist ja noch Zeit."

Sicher ist, dass er "auf jeden Fall noch weiterkicken" wird: "Ronaldo spielt auch bis 40. Ich fühle mich gut und weiß diese Karriere sehr zu schätzen. Deswegen schmeiße ich sie nicht einfach weg."

Klassenerhalt mit Holstein das große Ziel

Bevor die noch ungewisse Zukunft beginnt, hat der Kapitän der KSV ohnehin noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen: den Klassenerhalt mit Holstein Kiel. "Wenn ich schon jetzt daran denke, wohin ich gehe oder hinziehe oder irgendwelche Koffer packe, dann bin ich nicht mehr bei der Sache. Und ich will unbedingt den Klassenerhalt mit Holstein schaffen", erklärte er.

Die Klasse nach dem historischen Bundesliga-Aufstieg zu halten sei "die cherry on top, das große Ziel", das man an den abschließenden neun Spieltagen "gemeinsam rocken" wolle. "Es wäre eine extrem große Leistung in dieser Liga. Ich glaube an uns, an unseren Spirit und unsere Ruhe im Verein. Die wird auch sehr wichtig sein."

Frühzeitig Klarheit schaffen

Auch um diese zu wahren, hat er sich zur frühzeitigen Ankündigung entschlossen, dass er den auslaufenden Vertrag im Sommer nicht verlängern werde. Es habe "offene, ehrliche und vertrauensvolle Gespräche" mit dem Club gegeben. "Es war mir wichtig, den Verein schon frühzeitig mit in meine Pläne einzubeziehen und so für alle Klarheit zu schaffen." Die Entscheidung habe er mit seiner Familie getroffen, so Holtby, der für die KSV bislang insgesamt 102 Spiele absolvierte.

"Damit können wir alle das Thema beiseiteschieben und uns bis zum Saisonende voll und ganz auf unser großes gemeinsames Ziel fokussieren. Lasst uns jetzt gemeinsam die letzten Wochen genießen und zusammen dafür kämpfen, eine große Abschiedsparty feiern zu können."

"Wenn ich im Sommer Adieu sage, werde ich diesen Verein für immer als eine der schönsten Stationen in meiner Karriere in Erinnerung behalten."

— Lewis Holtby

Der 34-Jährige war im Sommer 2021 vom englischen Zweitligisten Blackburn Rovers an die Kieler Förde gekommen. Die Zeit in Kiel sei eine "der prägendsten und schönsten" in seiner Karriere. Im vergangenen Sommer war Holstein erstmals in die Bundesliga aufgestiegen, derzeit stehen die Kieler auf einem Abstiegsplatz.

Wehlmann würdigt Holtbys Verdienste bei der KSV

Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann würdigte Holtby, der gegen Bayer Leverkusen im Februar (0:2) sein 100. Spiel für die "Störche" bestritten hatte: "Er hat den so erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre durch seine Leistung auf dem Platz, seine Führungsrolle in der Kabine und seine Persönlichkeit geprägt und gehört zu den Namen, die für immer mit dem Verein verbunden bleiben werden."



