NDR-Sport HSVH startet gegen Göppingen und will "schnellstmöglich unten raus"

Bei Handball-Bundesligist HSV Hamburg ist nach dem Lizenz-Hickhack und der personellen Neu-Aufstellung Ruhe eingekehrt. In der neuen Bundesliga-Saison sollen an der Elbe wieder sportliche Geschichten geschrieben werden, der frühe Klassenerhalt ist das Ziel der Hansestädter.

Für den Torwart und neuen Vizepräsidenten Johannes Bitter sind die Saisonziele für die Spielzeit 2024/2025 klar: "Wir müssen demütig bleiben, wir haben nur gewisse Möglichkeiten im Etat. Deswegen wissen wir genau, dass wir uns schnellstmöglich ganz unten verabschieden müssen."

Die Mission Klassenerhalt startet für die Norddeutschen am Freitagabend um 19 Uhr mit dem ersten Saisonspiel bei Frisch Auf Göppingen. An die Baden-Württemberger haben die Norddeutschen gute Erinnerungen: In den vergangenen zwei Spielzeiten gab es drei Siege und ein Unentschieden gegen FA.

Verletzungssorgen bei neuen Spielern

Im Kader des HSVH hat sich im Vergleich zur vergangenen Spielzeit einiges getan. Von Absteiger HBW Balingen-Weilstetten kam Mohamed El-Tayar an die Elbe und soll mit Bitter und Robin Haug nach dem Rücktritt von Jens Vortmann das Torhüter-Trio bilden. Allerdings sind El-Tayar und Haug aktuell verletzt, Bitter ist in der ersten Phase der Saison größtenteils auf sich gestellt. Nachwuchs-Keeper Finn Knaack wird als Backup für Bitter gegen Göppingen erstmals im Kader stehen.

Spielmacher Dani Baijens verließ die Norddeutschen im Sommer in Richtung Frankreich und verdient sein Geld nun bei Paris St. Germain. Als seinen Nachfolger hatten die Hamburger U21-Weltmeister Moritz Sauter geholt, der von den Füchsen Berlin zum Team gestoßen ist. Eine Verpflichtung für die Zukunft ist zudem Ben Levermann. Der 18-Jährige kommt vom THW Kiel und soll im Rückraum erste Erfahrungen im Profi-Geschäft sammeln.

Kapitän Weller: "Neuzugänge gut eingefügt"

"Alle Neuzugänge haben sich gut eingefügt. Es ist schade, dass unsere beiden Torhüter noch nicht voll dabei sind", sagte Kapitän Niklas Weller. "Die volle Integration aller Neuzugänge kommt, wenn wir alle zusammen trainieren, die ersten Spiele machen und die ersten gemeinsamen Erlebnisse auf dem Feld haben. Gerade die emotionalen Ausbrüche - das schweißt nochmal richtig zusammen."

Verzichten müssen die Norddeutschen zum Saisonauftakt weiterhin auf Rückraumspieler Tomislav Severec, der mit einem Achillessehnenriss ausfällt. Kreisläufer Andreas Magaard ist dagegen nach überstandener Meniskus- und Kreuzbandverletzung wieder fit, ebenso wie Rückraumspieler Dominik Axmann, der seinen Kreuzbandriss aus der vergangenen Saison auskuriert hat.

Erfolgreiche Vorbereitung und gute Testspiele

Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen hat sich auf Fuerteventura auf die neue Saison vorbereitet. Im Anschluss sicherte sich der HSVH beim Heide-Cup in Schneverdingen den Turnersieg, Finalgegner war Liga-Konkurrent VfL Gummersbach. Auch gegen den Nord-Rivalen TSV Hannover-Burgdorf gelang im Test ein Sieg. Nur das letzte Testspiel gegen Rekordmeister THW Kiel ging verloren. Mit den "Zebras" gibt es ein frühes Wiedersehen in der zweiten Runde des DHB-Pokals.

Zuvor steht jedoch der Liga-Start an. Nach dem Auftakt bei Göppingen empfangen die Hamburger im ersten Heimspiel am 15. September Titelverteidiger SC Magdeburg, danach geht es zum Aufsteiger 1. VfL Potsdam. Kein leichtes, aber ein machbares Auftaktprogramm für den HSVH, der bereits in diesen Partien den Grundstein für den frühen Klassenerhalt legen möchte.

