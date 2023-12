Bittere Nachricht HSV wieder wochenlang ohne Kapitän Schonlau Stand: 21.12.2023 11:37 Uhr

Bittere Nachricht für den HSV: Kapitän Sebastian Schonlau hat sich erneut eine Wadenverletzung zugezogen und wird dem Fußball-Zweitligisten mehrere Wochen fehlen.

Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat sich Schonlau im letzten Spiel des Jahres in Nürnberg, das der HSV 2:0 gewann, einen Sehnen- und Faszieneinriss in der linken Wade zugezogen. "Mehrere Wochen" werde der Kapitän fehlen, heißt es in der Mitteilung.

Schon in der Hinrunde lange ausgefallen

Den Start in die Rückrundenvorbereitung am 2. Januar 2024 wird der Verteidiger auf jeden Fall verpassen. Ob es zum ersten Spiel am 20. Januar (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim FC Schalke 04 reicht, ist fraglich.

Der HSV-Kapitän war in der Hinserie bereits wegen einer Verletzung in der rechten Wade lange ausgefallen. Der normalerweise unter Trainer Tim Walter gesetzte Führungsspieler kommt aufgrund seiner Verletzungsprobleme auf bislang lediglich vier Einsätze in der laufenden Spielzeit.

