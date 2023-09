Flick-Nachfolge HSV-Legende Magath traut sich das Amt des Bundestrainers zu Stand: 11.09.2023 20:21 Uhr

Wer folgt auf Hansi Flick als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? Die Suche nach einem neuen Bundestrainer läuft. HSV-Legende Felix Magath würde es sich zutrauen, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu übernehmen und zur Heim-EM zu führen.

"Meiner Meinung brauchen wir jetzt dringend jemanden, der diese völlig verunsicherte Mannschaft, die gar nicht mehr in der Lage ist, an ihr Leistungsvermögen heranzukommen, wieder zusammenfügt", sagte Magath NDR 90,3. "Und ich denke, dass ich in der Lage bin, verunsicherte Mannschaften wieder aufzurichten und ihnen so viel Vertrauen zu geben, dass sie wieder sehr gute Leistungen bringen."

Magath, der als Spieler mit dem HSV große Erfolge feierte und als Trainer den FC Bayern München und den VfL Wolfsburg zum Meister machte, sieht sich in der Lage, die DFB-Elf wieder zu alter Stärke zu führen.

"Teilweise habe ich Mannschaften aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld oder sogar wieder in die Spitze der Fußball-Bundesliga geführt", erklärte der 70-Jährige. "Und ich denke, das ist das, was der DFB zurzeit auch braucht."

Die DFB-Elf hatte am Sonnabend in Wolfsburg ein 1:4-Debakel gegen Japan erlebt. Einen Tag später trennte sich der Verband von Bundestrainer Hansi Flick. Am Dienstag (21 Uhr, live im Ersten und bei NDR.de) in Dortmund wird die Mannschaft von DFB-Sportdirektor Rudi Völler in Zusammenarbeit mit Nachwuchsdirektor Hannes Wolf und dem ehemaligen Nationalspieler Sandro Wagner betreut.

Völler: Neuer Bundestrainer noch vor der USA-Reise

Völler will vor dem Abflug zu zwei Länderspielen in den USA am 9. Oktober einen neuen Bundestrainer präsentieren. "Es ist jetzt unsere Hauptaufgaben, relativ schnell einen Bundestrainer zu finden", sagte der DFB-Sportdirektor am Montagabend.

Was die Fußball-EM im nächsten Jahr in Deutschland betrifft, muss es das Ziel sein, so Magath wieder erfolgreichen und schönen Fußball zu spielen. Dafür würde er gerne persönlich sorgen.

