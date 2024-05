NDR-Sport 2. Liga: Holstein Kiel und der FC St. Pauli steigen in die Bundesliga auf, wenn ... Stand: 05.05.2024 15:26 Uhr

Crunchtime in der 2. Fußball-Bundesliga: Der vorletzte Spieltag steht an und sowohl Holstein Kiel als auch der FC St. Pauli können am kommenden Wochenende vorzeitig in die Bundesliga aufsteigen. Das sind die Konstellationen für den 33. Spieltag.

Die KSV hat im direkten Duell mit dem Tabellendritten Fortuna Düsseldorf am Sonnabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) die große Chance, den Aufstieg perfekt zu machen. Am Freitag kann der HSV in Paderborn (18.30 Uhr) zunächst den Druck auf die Rheinländer erhöhen - und seine Restchance auf den Relegationsrang am Leben halten. Am Sonntag empfängt der Zweite FC St. Pauli den Tabellenletzten VfL Osnabrück (13.30 Uhr).

Holstein Kiel steigt am Sonnabend direkt auf ...

... bei einem Sieg oder Remis im direkten Duell mit Fortuna Düsseldorf.

St. Pauli steigt direkt in die Bundesliga auf ...

... bei einer Niederlage von Fortuna Düsseldorf am Sonnabend bei Holstein Kiel.

... bei einem Sieg am Sonntag gegen Osnabrück.

... bei einem Remis am Sonntag gegen Osnabrück, wenn Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel nicht gewinnt.

Der HSV verpasst am 33. Spieltag die Relegation ...

... bei einer Niederlage am Freitag in Paderborn.

... bei einem Unentschieden, wenn Düsseldorf am Sonnabend gegen Holstein mindestens einen Punkt holt.

... bei einem Düsseldorfer Sieg in Kiel.

Informationen und Hintergründe zum FC St. Pauli:

Informationen und Hintergründe zu Holstein Kiel:

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 05.05.2024 | 22:50 Uhr