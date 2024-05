NDR-Sport Hansa Rostock verliert auf Schalke und taumelt dem Abstieg entgegen Stand: 11.05.2024 14:59 Uhr

Hansa Rostock steht vor dem Abstieg aus der 2. Liga. Die Fußballer von der Ostsee verloren am Sonnabend beim FC Schalke 04 mit 1:2 (1:2) und bleiben mit 31 Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. Es war die fünfte Niederlage in Folge für die Mecklenburger.

Von Martin Schneider

Kenan Karaman brachte die Schalker unerwartet in Führung, die Rostocks Sarpreet Singh mit einem abgefälschten Schuss egalisierte. Beim Siegtreffer der Gastgeber kurz vor der Halbzeit durch Paul Seguin patzte Rostocks Schlussmann Markus Kolke - und leitete damit eine am Ende verdiente Niederlage ein.

"Ich bin leer, einfach leer. Wir hatten uns so viel vorgenommen und dann kassieren wir zwei Standardtore. Das hat uns einfach getötet", sagte Damian Roßbach nach der Partie.

"Jetzt muss du morgen zu Hause auf dieser scheiß Couch sitzen und gucken, dass Wehen Wiesbaden keinen Punkt holt."

— Hansa Rostocks Damian Roßbach

Die Augen aller Rostocker richten sich nun am Sonntag nach Braunschweig. Dort empfängt die Eintracht im Kellerduell den direkten Konkurrenten Wehen Wiesbaden. Sollten die mit 32 Punkten auf Platz 16 liegenden Hessen den Abstiegskracher bei den "Löwen" gewinnen, wäre Hansa abgestiegen. Solange Wiesbaden die Partie beim BTSV nicht gewinnt, hätte der FCH trotz der Niederlage auf Schalke am 34. Spieltag weiterhin die Chance auf Relegationsrang 16.

Am letzten Spieltag käme es dann zum Fernduell: Während Rostock gegen den SC Paderborn antritt, empfängt Wiesbaden den FC St. Pauli (beide Spiele 15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Spätestens dann wird aber endlich die seit Wochen beschriebene Leistungssteigerung der Norddeutschen nötig sein. Denn auch auf Schalke präsentierte sich Hansa wie ein Absteiger.

Hansa anfangs nervös, Singh schlägt zurück

Nach zuvor vier Pleiten nacheinander war den Gästen in den Anfangsminuten die Verunsicherung anzumerken. Kay Prögers Schuss in der siebten Minuten half seinem FCH, die Zurückhaltung abzulegen. Es entwickelte sich danach eine Partie auf Augenhöhe, die größtenteils von Ballverlusten im Mittelfeld und Abstimmungsproblemen im Offensivspiel bei beiden Teams gepägt war.

Das 1:0 für die "Königsblauen" kam dann selbst für die Heimfans überraschend. Der türkische Nationalsspieler Karaman setzte sich nach einer Ecke durch und traf in der 22. Minute per Kopf zur Führung. Zehn Minuten später glich Rostock aus: Mit seinem ersten Saisontor erzielte Singh das 1:1 (32.). Der Neuseeländer hatte dabei jedoch Glück: Sein Flachschuss wurde von Schalkes Ron Schallenberg noch entscheidend abgefälscht.

Kolke patzt vor der Pause

Es waren nur noch Sekunden in der ersten Häfte zu spielen, die vierminütige Nachspielzeit neigte sich ihrem Ende zu. Und dann patzte ausgerechnet der Rostocker, der sonst als Zuverlässigkeit in Person gilt. Nach einem Freistoß der Gastgeber schien Hansa die Situation geklärt zu haben, doch die "Knappen" eroberten den zweiten Ball. Seguin flankte in den Strafraum, Hansa-Keeper Kolke wollte klären, hechtete nach vorne - und flog am Ball vorbei, der im Netz landete. 2:1 für den S04.

Rostock fällt nichts ein, Singh kassiert Rot

Nach dem Seitenwechsel waren die Rostocker um eine schnelle Antwort bemüht, Schalke nahm dem FCH aber schnell den Wind aus den Segeln. Die Gastgeber ließen defensiv wenig zu und beschäftigen zudem die Abwehr der Blau-weißen mit Flanken und Tempoläufen. Hansa kam nicht mehr zur Entfaltung und hing in der eigenen Hälfte fest. Zu allem Überfluss kassierte Torschütze Singh in der 70. Minute nach einem harten Foul gegen Assan Ouedraogo die Rote Karte - und Hansa war in der Schlussphase nur noch zu zehnt.

Dies war am Ende eine zu hohe Hypothek für die Norddeutschen. Schalke hatte bis zum Ende noch drei Riesenchancen durch Ouedraogo (79.), Schallenberg (80.) und Simon Terodde (81.), dem im letzten Zweitliga-Heimspiel seiner Karriere ein Treffer verwehrt blieb. Es blieb bei einer leistungsgerechten Niederlage für Rostock, das jetzt am Sonntag vor dem Fernseher auf Braunschweig hoffen muss, um nicht den bitteren Weg in die Dritte Liga anzutreten.

"Von vorne bis hinten hat es Stand jetzt nicht gereicht für die Relegation. Vielleicht schenkt uns der liebe Gott morgen noch mal eine Chance. Aber wenn wir die dann nicht ergreifen, haben wir es auch nicht verdient", zeigte sich Roßbach resigniert.

Polizeieinsatz vor der Partie

Unschöne Szenen gab es vor dem Anpfiff vor der Arena. Im Nordsternpark sei es laut Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans der beiden Mannschaften gekommen, an denen mehrere hundert Gewalttäter beteiligt waren. Das teilte die Polizei Gelsenkirchen am Sonnabendmittag mit.

Spielstatistik FC Schalke 04 - FC Hansa Rostock

33.Spieltag, 11.05.2024 13:00 Uhr

FC Schalke 04 2 FC Hansa Rostock 1

Tore:

1:0 Karaman (22.)

Karaman (22.) 1:1 Singh (32.)

Singh (32.) 2:1 Seguin (45. +5)

FC Schalke 04: M. Müller - van der Sloot, Cissé (72. Mohr), M. Kaminski, Ouwejan (46. Matriciani) - Schallenberg - Ouédraogo (82. Kabadayi), Karaman, Seguin - Terodde (89. Lasme), Topp (89. Latza)

FC Hansa Rostock: Kolke - David (81. Schumacher), Roßbach, Rossipal - Neidhart (66. Strauß), Dressel, Vasiliadis (66. Hüsing), Singh - Ingelsson, Bachmann (81. Junior Brumado) - Pröger (66. Perea)

Zuschauer: 61533

