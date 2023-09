NDR-Sport HSV Hamburg feiert in Göppingen zweiten Sieg in Folge Stand: 21.09.2023 20:48 Uhr

Nach drei klaren Niederlagen zum Bundesliga-Start haben die Handballer des HSV Hamburg in die Spur gefunden. Bei Frisch Auf Göppingen setzten sich die Hanseaten am Donnerstagabend verdient mit 32:27 (19:16).

Am vierten Spieltag hatten sich die Hamburger noch zum 35:34-Sieg gegen Leipzig gezittert. Vor den Toren Stuttgarts machte es das Team von Trainer Torsten Jansen schon früher klar. Ohne einen bangen Moment ging es aber nicht - beim Stand von 23:23 drohte die Partie zu kippen. Am Ende drehten die Norddeutschen dann allerdings noch mal auf und feierten am Ende hüpften im Mannschaftskreis die zwei Punkte, mit denen sie in der Tabelle am Konkurrenten vorbeizogen.

Auf bangen Moment folgt der 4:0-Lauf

Schon zum Ende der ersten Hälfte hatte der HSVH zum Schlussspurt angesetzt. Jacob Arenth Lassen (29.) und Leif Tissier (30.) sorgten für den beruhigenden Pausenstand. Doch als Göppingens Marcel Schiller in der 45. Minute zum 23:23 ausglich, schien wieder alles möglich zu sein. Doch die Gäste zeigten überhaupt keine Nerven - vier Tore in Folge gelangen. Und diese Führung ließen sich die Hamburger nicht mehr nehmen.

