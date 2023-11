Segel-Regatta Transat Herrmann und Harris auf Platz 7 - Ruyant/Lagravière feiern Sieg Stand: 19.11.2023 18:52 Uhr

Der Hamburger Segler Boris Herrmann und Will Harris haben bei der Transat Jacques Vabre (TJV) Rang 7 belegt. Das Duo kam in der Imoca-Klasse mit der Malizia am Sonntagmittag (Ortszeit) in Martinique an. Den Sieg sicherten sich die Franzosen Thomas Ruyant und Morgan Lagravière.

Das Duo hatte die Regatta bereits vor zwei Jahren gewonnen. Für Ruyant war es sogar der dritte TJV-Erfolg in Serie bei den Imocas. "Es waren 40 Imocas am Start, das bedeutet: sportliche Auseinandersetzungen auf jedem Level. Ich möchte in keiner anderen Klasse segeln", sagte Ruyant, der mit Lagravière nach elf Tagen, 21 Stunden, 32 Minuten und 21 Sekunden auf See das Ziel erreichte.

Auf Platz zwei kamen die Franzosen Yoann Richomme und Yann Eliès. Das Podium als Dritte komplettierten der Brite Sam Goodchild und Antoine Koch aus Frankreich.

Malizia nur eine gute Minute hinter Teamwork.Net

Herrmann und Harris lieferten sich auf den letzten Meilen ein spannendes Duell mit Teamwork.Net (Justine Mettraux/Julien Villion). Die Malizia lag lange Zeit vorne, dann zogen Mettraux/Villion vorbei und verteidigten einen knappen Vorsprung bis ins Ziel. Am Ende hatten sie lediglich 65 Sekunden Vorsprung auf Herrmann und Harris, die für die Regatte exakt zwölf Tage, neun Stunden, eine Minute und drei Sekunden benötigten.

Mettraux/Villion hatten sich für einen harten Sturmlauf im Norden entschieden, während das Gros der Flotte die Karibik auf südlicherem Atlantik-Kurs in angenehmeren Passatwinden ansteuerte. Die Extrementscheidung zahlte sich in der Endabrechnung im Duell mit Team Malizia um Platz sechs aus.

"Es war ein episches Finale! Wir haben Kopf an Kopf mit drei anderen Booten bis zum Ende gekämpft", sagte Herrmann. profitierten letztlich von ihrem riskanten Sturmlauf im Norden.

Kompass-Probleme nach dem Start

Für Herrmann war die Transat eine wichtige Standortbestimmung mit Blick auf die Vendeé Globe, die in knapp einem Jahr startet. Dann wird der Hamburger mit der Malizia alleine in See stechen.

Schon während der TJV hatte Herrmann ein positives Fazit gezogen. "Wir sind sehr zufrieden und konnten einiges optimieren. Wir kennen das Boot jetzt noch besser als nach dem Ocean Race. Auch wegen unserer Kompass-Probleme."

Kurz nach dem Start im französischen Le Havre gab es an Bord der Malizia gravierende Probleme mit der Datenverarbeitung, sodass Kompass und Autopilot ausfielen. Zwischenzeitlich stand sogar eine Rückkehr an Land zur Diskussion. Die Probleme konnte jedoch behoben werden. Allerdings verlor die Malizia viel Zeit auf die Konkurrenz.

Trotzdem seien die Erfahrungen bei der TJV insgesamt "vielversprechend für die Vendée Globe", so Herrmann.

