NDR-Sport Gelungene Generalprobe: Hansa Rostock besiegt FC Sevilla

Gelungene Generalprobe: Hansa Rostock besiegt FC Sevilla Stand: 22.07.2023 16:52 Uhr

Für Hansa Rostock kann die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga kommen. Im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung gelang den Norddeutschen am Sonnabend im Ostseestadion ein 2:1 (2:0) gegen Europa-League-Gewinner FC Sevilla.

Von Christian Görtzen

Mit den Zugängen Alexander Rossipal, Jasper van der Werff, Janik Bachmann und Christian Kinsombi in der Startelf, begannen die Mecklenburger sehr engagiert. Das Team von Hansa-Coach Alois Schwartz spielte vor 22.000 Zuschauern schnell, geradlinig und machte insgesamt einen frischeren Eindruck als die Andalusier, für die erst in drei Wochen der Auftakt in der Primera Division ansteht.

Pröger trifft für Hansa und bereitet zweites Tor vor

Einer ragte in der ersten Hälfte im Hansa-Team heraus: Kai Pröger. In der elften Minute spekulierte er richtig, erlief den Ball, umkurvte Sevillas Torhüter Marko Dmitrovic und schoss zum 1:0 ein. Am zweiten Rostocker Treffer hatte der Angreifer ebenfalls einen kräftigen Anteil: Erneut über die linke Außenbahn kommend, spielte Pröger den Ball klug am herausstürmenden Gäste-Keeper vorbei quer in den Lauf von Bachmann, der auf 2:0 erhöhte (36.).

Rostock gestattet Sevilla nur einen Treffer

Nach dem Wiederbeginn taten die Spanier mehr in der Offensive. Ex-Werder-Profi Thomas Delaney versuchte es zunächst mit einem Distanzschuss (56.). Sein Teamkollege, Angreifer Rafa Mir, setzte sich bald darauf am Strafraum durch und überwand Hansa-Keeper Markus Kolke mit einem humorlosen Diagonalschuss in den oberen linken Torwinkel (63.) - nur noch 2:1 für den FCH.

Mehr ließen die Rostocker aber nicht zu. Und so war es am Ende eine gelungene Generalprobe für den Liga-Start am 30. Juli gegen den 1. FC Nürnberg.

