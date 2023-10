NDR-Sport Fußball-EM 2024 - Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ticketverkauf Stand: 02.10.2023 10:57 Uhr

Am Tag der Deutschen Einheit beginnt um 14 Uhr der Ticketverkauf für die Fußball-EM 2024 in Deutschland, die vom 14. Juni bis 14. Juli ausgetragen wird. Insgesamt gibt es 2,7 Millionen Karten. Gespielt wird in zehn Stadien - auch in Hamburg.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ticketverkauf.

Wo gibt es Eintrittskarten?

Tickets gibt es ausschließlich im Internet auf der Website der UEFA. In der ersten Verkaufsphase bis zum 26. Oktober werden 1,2 Millionen Tickets angeboten. Wenn es wie erwartet zu Überbuchungen kommt, entscheidet das Los. Nach der Gruppenauslosung am 2. Dezember wird eine weitere Million Eintrittskarten an die Fans der qualifizierten Mannschaften über die nationalen Verbände verkauft. Die Tickets wird es nur in digitaler Form geben.

Was kosten die Karten für die Fußball-EM?

Es wird nicht gerade billig. Fans müssen sich auf eine enorme Preisspanne einstellen und teilweise tief in die Tasche greifen. Die günstigsten Eintrittskarten in den regulären Segmenten kosten 30 Euro, die teuersten 1.000 Euro.

Gibt es Spezial-Tickets?

Für Rollstuhlfahrer stehen 42.000 Plätze für 30 Euro zur Verfügung, ihre Begleitpersonen können kostenlos ins Stadion. 10.000 Tickets spendiert die UEFA an sogenannte "benachteiligte" Kinder. Knapp 500.000 Tickets gehen unter anderem an Sponsoren (vor allem für Gewinnspiele), VIP's und Funktionäre.

Gibt es Stehplätze bei der Fußball-EM?

Trotz der andauernden Testphase im Europacup wird es bei der EM keine Stehplätze geben. Als Gründe führt die UEFA die Sicherheitsbedenken der Behörden an. Zudem müssten die Ränge in den Stadien in großem Stil umgebaut werden, um jedem Team die gleiche Anzahl an Stehplätzen zur Verfügung zu stellen. Der DFB bedauert das Fehlen von Stehplätzen.

Was muss der Käufer wissen?

Pro Person dürfen vier Karten geordert werden, eine Tauschbörse ist geplant. Bereits jetzt haben sich Interessierte aus 170 Ländern registriert. Um der angestrebten Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, hat die UEFA eine Vereinbarung mit der Deutschen Bahn getroffen.

Fernreisen in der 2. ICE-Klasse kosten für Ticketbesitzer knapp 30 Euro pro Fahrt. Die Tickets selbst gelten rund um die jeweiligen Partien gleichzeitig als Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr.

Wer spielt wann und wo?

Das steht zu weiten Teilen erst nach der Gruppen-Auslosung am 2. Dezember fest, die in der Hamburger Elbphilharmonie stattfinden wird.

Bisher ist nur Deutschland als Kopf der Gruppe A gesetzt. Das DFB-Team bestreitet das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München, darauf folgen die Vorrundenpartien am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt.

Gespielt wird zudem in Berlin, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln, Leipzig und Hamburg. Die Partien werden um 15, 18 und 21 Uhr angepfiffen.

Wie viele Spiele finden in Hamburg statt?

Im Volksparkstadion werden fünf EM-Partien ausgetragen. Vier in der Vorrunde sowie ein Viertelfinale.

