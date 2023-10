NDR-Sport Fragen und Antworten zur European League mit Flensburg und den "Recken" Stand: 16.10.2023 11:15 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt und die TSV Hannover-Burgdorf vertreten den Norden ab Dienstag in der European League. Titelverteidiger Füchse Berlin und die Rhein-Neckar Löwen komplettieren das Bundesliga-Quartett im zweitbedeutendsten Handball-Europapokal. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie lief der Weg zum Wettbewerb?

Die Flensburger waren nach Rang vier im Abschlussklassement der vergangenen Bundesliga-Saison von der Europäischen Handball-Föderation (EHF) direkt für die Vorrunde gesetzt worden, die sechstplatzierten "Recken" feierten in der Qualifikationsrunde zwei klare Siege gegen den schwedischen Vertreter Ystads IF HF (33:28 und 30:21).

Wer sind die Gegner?

Die SG trifft in der Vorrunden-Gruppe E auf Elverum HB aus Norwegen, die Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz und den HC Lovcen-Cetinje aus Montenegro. Erster Gegner sind am Dienstag (20.45 Uhr) in der Campushalle die Kadetten.

Hannover tritt in der Gruppe B gegen Gornik Zabrze aus Polen, den HC Kriens-Luzern aus der Schweiz und AEK Athen aus Griechenland an. Los geht es am Dienstag (18.45 Uhr) in Luzern.

Wie ist der Modus?

Die EHF hat zur Spielzeit 2023/2024 den Modus des zweitwichtigsten Europapokals nach der Champions League angepasst. 32 Mannschaften bestreiten in acht Vierer-Gruppen die Vorrunde. Die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Hauptrunde, die in vier Gruppen zu je vier Teams gespielt wird.

Die Sieger der Hauptrunde sind direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Die Zweit- und Drittplatzierten gehen in die Play-off-Runde. Es folgen das Halbfinale und das Finale. Da der Spielplan bis zur Runde der besten acht Teams vorgegeben ist, wird nur noch das Halbfinale ausgelost.

Wann wird gespielt?

Der Spieltag der European League ist bis zum Finalturnier der Dienstag. Die Partien werden um 18.45 Uhr oder um 20.45 Uhr angepfiffen. Die Vorrunde wird vom 17. Oktober bis zum 5. Dezember, die Hauptrunde im neuen Jahr vom 13. Februar bis zum 5. März ausgetragen. Die Play-off-Runde wird am 26. März und 2. April, das Viertelfinale am 23. und 30. April gespielt.

Das Finalturnier, das noch nicht an einen Ort vergeben ist, folgt am Wochenende 25./26. Mai. In der vergangenen Saison fand das Final Four in Flensburg statt, die gastgebende SG war nach dem Viertelfinal-Aus allerdings nicht dabei.

