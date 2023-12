Auswärts in Wiesbaden Endlich auswärts punkten! Eintracht Braunschweig in Wiesbaden gefordert Stand: 08.12.2023 08:18 Uhr

Heute tritt Eintracht Braunschweig in der 2. Liga beim Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden an - mit einer schlimmen Bilanz im Gepäck: Bislang haben die "Löwen" in dieser Saison alle ihre sieben Auswärtsspiele verloren.

Erschreckend kommt hinzu, dass die Eintracht in diesen sieben Partien lediglich zwei Tore erzielt hat. Die Sturmmisere des BTSV - mit lediglich elf Saisontreffern das harmloseste Team der Liga - ist natürlich auch Trainer Daniel Scherning vor der heutigen Begegnung (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) bewusst.

"Man braucht Tore, um Spiele zu gewinnen. Uns fehlt ein Spieler, der eine gewisse Verlässlichkeit in der Box an den Tag legt", erklärte der Coach am Mittwoch. Der kommende Gegner dient dabei als Blaupause dafür, wie es funktionieren kann: Der Aufsteiger ist enorm effizient, hat mit gerade einmal 17 Treffern in 15 Partien schon beeindruckende 21 Punkte gesammelt - 13 mehr als die Niedersachsen.

Ihorst und Decarli wieder fit, Wiebe fällt aus

Torgefährlichster Braunschweiger ist Anthony Ujah - der Nigerianer (drei Treffer) steht jedoch nach seiner Schulter-Operation erst im Januar wieder zur Verfügung. Umso wichtiger ist es für Scherning daher, dass Luc Ihorst nach seinem Muskelfaserriss vor zwei Wochen wieder fit zu sein scheint: "Er hat erstmals wieder voll trainiert", erklärte der BTSV-Coach und zeigte sich zuversichtlich, dass der Stürmer am Freitag zum Kader zählt: "Die Tendenz ist gut." Auch bei Abwehrspieler Saulo Decarli sei er optimistisch, der erkrankte Danilo Wiebe hingegen werde ausfallen.

Noch keine Niederlage in Wiesbaden

Mehr als 500 Fans wollen die Eintracht nach Wiesbaden begleiten. "Das ist überragend", sagte Scherning, sieht darin aber auch eine "Verantwortung" für sein Team. Möglicherweise hat der Braunschweiger Anhang auch in die Statistik geschaut: Denn bislang haben die Blau-Gelben beim SVWW noch nie verloren: In vier Gastspielen gab es zwei Siege und zwei Remis.

Scherning glaubt daran, dass seine Mannschaft endlich mit etwas Zählbarem aus der Fremde zurückkommen wird und verwies dabei auf den Auftritt beim HSV (1:2): "Da waren wir läuferisch auf einem Top-Level und nah dran am Punktgewinn." Auch die Leistung im anschließenden Heimspiel gegen Fürth (0:1) sei zumindest im zweiten Durchgang gut gewesen: "Daran wolllen wir anknüpfen."

Mögliche Aufstellungen:

Wehen Wiesbaden: Stritzel - Mockenhaupt, Angha, Vukotic - Goppel, Fechner, Heußer, Catic - Bätzner, Lee - Prtajin

Braunschweig: Hoffmann - Ivanov, Decarli, Bicakcic - Rittmüller, Krauße, Nikolaou, Donkor - Gomez - Kaufmann, Sané

