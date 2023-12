NDR-Sport EM-Auslosung: Deutschland gegen Schottland, Ungarn und Schweiz Stand: 02.12.2023 18:50 Uhr

Machbare Aufgaben für die deutsche Nationalmannschaft: Das DFB-Team trifft bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland in den Gruppenspielen auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das ergab die Auslosung am Sonnabend in der Hamburger Elbphilharmonie.

Als Gastgeber eröffnet der dreimalige Europameister das Turnier am 14. Juni in München gegen Schottland. Die weiteren Spiele finden in Stuttgart (19. Juni) gegen Ungarn und in Frankfurt/Main (23. Juni) gegen die Schweiz statt.

Die beiden Gruppenersten sowie die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale, in dem es für Deutschland schon gegen Spanien oder England gehen könnte. Das Ziel aller Teams ist das Finale im Berliner Olympiastadion am 14. Juli.

Fünf Spiele im Hamburger Volkspark

In Hamburg werden insgesamt fünf EM-Spiele ausgetragen, darunter die vier Gruppenspiele. Die Niederlande treffen am 16. Juni auf den Play-off-Sieger von Polen - Estland und Wales - Finnland. Drei Tage später spielt Albanien gegen Kroatien. Am 22. Juni kommt es zum Aufeinandertreffen von Play-off-Sieger C (Georgien - Luxemburg und Griechenland - Kasachstan) mit Tschechien, das zudem am 26. Juni im Volksparkstadion die Türkei fordert. Die Uhrzeiten stehen noch nicht fest. Zudem ist für den 5. Juli ein Viertelfinalspiel angesetzt.

EM 2024 in Deutschland: Das sind die Gruppen

Gruppe A



Deutschland

Schottland

Ungarn

Schweiz

Gruppe B



Spanien

Kroatien

Italien

Albanien

Gruppe C



Slowenien

Dänemark

Serbien

England

Gruppe D



Play-off-Sieger A

Niederlande

Österreich

Frankreich

Gruppe E



Belgien

Slowakei

Rumänien

Play-off-Sieger B

Gruppe F



Türkei

Play-off-Sieger C

Portugal

Tschechien

Khedira zieht Lose

Deutschland als Ausrichter hatte als einziges Team schon im Vorfeld als Kopf der Gruppe A festgestanden. Alles andere wurde gelost. Während der einstündigen Gala traten Startenor Jonas Kaufmann und Stargeiger David Garrett auf, bevor der ehemalige Torwart Gianluigi Buffon als Vertreter von Titelverteidiger Italien das Objekt der Begierde in den vollbesetzten Großen Saal der "Elphi" trug: die EM-Trophäe. Sami Khedira, der deutsche Weltmeister von 2014, gehörte zu den zehn Prominenten, die die Lose zogen.

Noch drei Plätze zu vergeben

24 Mannschaften treten bei der EM an (14. Juni - 14. Juli), im März finden für die drei noch nicht besetzten Plätze Play-off-Turniere statt. Alle Begegnungen werden in einer Begegnung ohne Rückspiel entschieden. Am 21. März 2024 werden die sechs Halbfinalspiele ausgetragen, am 26. März 2024 finden die drei Endspiele statt.

Die Play-off-Turniere im Überblick:

Halbfinale Play-off-Turnier A:



Polen - Estland

Wales - Finnland (Im Finale hat der Sieger aus Wales - Finnland Heimrecht.)

Halbfinale Play-off-Turnier B:



Bosnien-Herzegowina - Ukraine

Israel - Island (Im Finale hat der Sieger aus Bosnien-Herzegowina - Ukraine Heimrecht.)

Halbfinale Play-off-Turnier C:



Georgien - Luxemburg

Griechenland - Kasachstan (Im Finale hat der Sieger aus Georgien - Luxemburg Heimrecht.)

Nächste Verkaufsphase für Tickets startet am Montag

Das Interesse an der Europameisterschaft ist riesig - in der ersten Bewerbungsphase gab es rund 20 Millionen Anfragen für gut eine Million Tickets. Am Montag startet die nächste Verkaufsphase für Eintrittskarten. Wie in der ersten Phase steht rund eine Million Tickets zum Verkauf.

Nach Abschluss der zweiten Verkaufsphase werden von den insgesamt 2,7 Millionen Karten 2,2 Millionen vergriffen sein.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 02.12.2023 | 19:17 Uhr