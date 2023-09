NDR-Sport Doppelter Hartel: St. Pauli schlägt Schalke und überholt den HSV Stand: 23.09.2023 22:58 Uhr

Der FC St. Pauli ist in der Spitzengruppe der 2. Liga angekommen. Die Hamburger besiegten Schalke 04 am Sonnabend mit 3:1 (1:1). Mann des Abends am Millerntor war Marcel Hartel mit zwei Treffern.

Von Tobias Knaack

Mit seinen Saisontoren drei und vier hat der Mittelfeldmotor seinem Team den Weg zum zweiten Heimsieg in Folge geebnet: In der 21. Minute traf er per Strafstoß, im zweiten Durchgang mit einem satten Linksschuss (57.). In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Carol Boukhalfa mit einem abgefälschten Schuss den Deckel drauf (90.+2).

Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler schiebt sich mit dem Erfolg an Stadtrivale HSV (am Freitag 1:2 in Osnabrück) vorbei und hat sich nach der Remis-Serie zu Saisonbeginn oben festgesetzt. St. Pauli ist nach dem dritten Dreier der Saison als einziges Team in der 2. Liga nach dem siebten Spieltag ungeschlagen.

"Gerade in der ersten Halbzeit sind wir sehr dominant aufgetreten."

— St.-Pauli-Doppeltorschütze Marcel Hartel

"Gerade in der ersten Halbzeit sind wir sehr dominant aufgetreten und haben in der zweiten Hälfte als Mannschaft sehr agil verteidigt", resümierte Matchwinner Hartel nach dem Spiel. Noch nie hat der 27-Jährige in einer Spielzeit vier Tore erzielt - entsprechend freute er sich, "dass, wenn ich schieße, der Ball gerade auch einfach reingeht. Auch mit Links, mit dem schieße ich ja eigentlich nicht so oft."

Flügelstürmer Elias Saad sagte mit Blick auf die Entwicklung in der Tabelle, in der die Mannschaft zumindest bis Sonntag auf Rang zwei vorrückte: "Wir wollen oben mitspielen, jetzt sind wir komplett da und wollen von Spiel zu Spiel weitermachen."

Hartel erzielt St. Paulis Führung

Eine Viertelstunde lang tasteten sich beide Mannschaften am Millerntor ab. Die Gastgeber hatten zwar Spielkontrolle, fanden aber keine Lücke im Abwehrverbund der Schalker. Das änderte sich in der 16. Minute mit einer Triple-Chance: Erst klärte Cedric Brunner gegen Saad auf der Linie, dann blockte Timo Baumgartl Lars Ritzkas Nachschuss. Den Abpraller setzte Connor Metcalfe über die Latte.

St. Pauli hatte Lunte gerochen und belohnte sich nach einer weiteren Doppelchance und folgendem VAR-Entscheid: Nach einer Ecke köpfte Johannes Eggestein zunächst Schalke-Keeper Michael Langer an und scheiterte mit seinem Nachschuss am Pfosten. Von dort brachte Metcalfe den Ball scheinbar erneut nicht auf das Tor. S04-Mittelfeldregisseur Lino Tempelmann aber hatte seinen Schuss mit der Hand abgefälscht. Schiedsrichter Frank Willenborg schaute sich die Bilder an, entschied auf Strafstoß, Hartel verwandelte - 1:0 (21.).

Schalke gleicht schnell aus

Die verdiente Führung hatte aber nur kurz Bestand, weil die Gäste hocheffizient waren: Flügelstürmer Yusuf Kabadayi jagte den Ball direkt nach Wiederanpfiff aus halbrechter Position noch knapp über das Tor (22.), sieben Minuten später aber verlängerte Sebastian Polter eine Flanke von Thomas Ouwejan von der linken Seite gekonnt zum 1:1 ins lange Eck.

Die Braun-Weißen waren um eine direkte Antwort bemüht, das Spiel glich nun aber dem Bild der Anfangsviertelstunde. St. Pauli hatte alles im Griff, kam durch Oladapo Afolayan (35.) und Hauke Wahl (41.) vor der Pause aber nur noch zu zwei Halbchancen.

Polter ans Außennetz, Saad an den Pfosten, Hartel ins Tor

Der zweite Durchgang startete ohne Abtasten: In der 46. Minute schüttelte Polter Karol Mets im Sechzehner ab und setzte den Ball ans Außennetz. Auf der Gegenseite landete ein Saad-Flatterball am Außenpfosten (48.). Weitere fünf Minuten später köpfte erneut Schalke-Stürmer Polter freistehend über das Tor.

Die "Königsblauen" waren jetzt besser in der Begegnung, St. Pauli aber kombinierte sich zur zweiten Führung: Afolayan spielte mit dem Außenrist auf Eggestein. Der Stürmer legte auf Hartel ab, der den Ball mit links per Innenpfosten ins Tor jagte (57.).

Vasilj rettet stark, Boukhalfa trifft

In den Folgeminuten hatten die Hamburger dann Glück und einen starken Nikola Vasilj im Tor: Derry John Murkin legte nach tollem Solo zunächst für Kadabayi auf, der das verwaiste Tor nicht traf (61.), dann rettete der Keeper der Braun-Weißen stark gegen Polter (64.).

Im Anschluss beruhigten die Hürzeler-Schützlinge die Partie aber wieder, indem sie - wie schon gegen Kiel - sehr stark nach vorne verteidigten. Und als Boukhalfa nach Vorlage Hartels und abgefälscht von Tomas Kalas in der Nachspielzeit traf, konnten Fans und Mannschaft den dritten Dreier der Saison bejubeln.

Spielstatistik FC St. Pauli - FC Schalke 04

7.Spieltag, 23.09.2023 20:30 Uhr

FC St. Pauli 3 FC Schalke 04 1

Tore:

1:0 Hartel (21., Handelfmeter)

Hartel (21., Handelfmeter) 1:1 Polter (29.)

Polter (29.) 2:1 Hartel (57.)

Hartel (57.) 3:1 Boukhalfa (90. +2)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Metcalfe (88. Nemeth), Hartel, Ritzka - Afolayan (82. Boukhalfa), J. Eggestein (60. Albers), Saad (82. Amenyido)

FC Schalke 04: Langer - Brunner, Baumgartl (85. Kalas), M. Kaminski, Ouwejan - Seguin (66. Ouédraogo), Schallenberg (82. Topp) - Tempelmann - Kabadayi (66. Kozuki), Polter, Murkin

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)

