NDR-Sport "Digga, Nazis gehen auch wählen!" - Ex-HSV-Vorsänger Liebnau mit flammendem Appell Stand: 29.05.2024 12:49 Uhr

Ein Wahlaufruf der besonderen Art verbreitet sich aktuell im Internet: Johannes "Jojo" Liebnau, ehemals Vorsänger der HSV-Ultras und heute Footballtrainer bei den Hamburg Huskies, verurteilt in einem Video die rassistischen Party-Gesänge auf Sylt und appelliert an Jugendliche, wählen zu gehen.

Menschen motivieren, das war jahrelang Liebnaus Rolle als sogenannter "Capo", also als Vorsänger im Fanblock des HSV. Nun nimmt er diese Rolle in ganz anderer Form ein. In einem 78-Sekunden-Clip, der unter anderem auf der Social-Media-Plattform "X" (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, motiviert Liebnau Spieler der U20-Mannschaft der Hamburg Huskies, bei den Europawahlen am 9. Juni wählen zu gehen - um rechte Parteien zu stoppen.

In dem Video fragt er die Jugendlichen, wer das Sylter Video gesehen habe und es lustig finde. Bei der zweiten Frage hebt niemand die Hand. Er selbst sagt: "Ich finde das nicht witzig." Und weiter, dass man, wenn man so etwas erlebe, aufstehen müsse. "Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder, indem man krass Haltung zeigt und den Leuten sagt, 'Digga, nicht mit mir, ...', oder indem man wählen geht."

Ex-HSV-Vorsänger motiviert Jugendliche, wählen zu gehen

Er erinnerte seine Spieler daran, dass viele von ihnen bei der Europawahl am 9. Juni zum ersten Mal wählen dürften und dies auch tun sollten. "Digga, Nazis gehen auch wählen", mahnte Liebnau, der auch Vorstand des Vereins ist, und betonte: "Geht wählen!"

Wenn sie nicht wüssten, für welche Partei sie stimmen sollten, sollten sie sich bei Freunden, Familie oder mithilfe des Wahl-O-Mats informieren, mit dem man Positionen von Parteien vergleichen kann.

Liebnaus Ansprache mehr als 1.700 Mal geteilt

Der ehemalige Vorsänger der Ultras des Fußball-Zweitligisten HSV reagierte damit auf das wenige Sekunden lange Video von Pfingsten auf Sylt, in dem junge Menschen zu sehen und zu hören sind, die zur Melodie des Party-Hits "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino rassistische Parolen grölen.

Gepostet haben die Hamburg Huskies das Video am Montagnachmittag. Seitdem hat es allein auf "X" mehr als 7.300 Likes und wurde mehr als 1.700 Mal geteilt.