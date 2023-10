NDR-Sport DHB Pokal: HSV Hamburg müht sich in Hamm eine Runde weiter Stand: 03.10.2023 18:30 Uhr

Handball-Bundesligist HSV Hamburg ist ins Achtelfinale des DHB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Torsten Jansen gewann in der 3. Runde bei Zweitliga-Tabellenführer ASV Hamm-Westfalen nach einer Leistungssteigerung mit 36:35 (18:18).

Von Tobias Knaack

Es war ein hartes Stück für die Hamburger, die sich lange Zeit schwer taten in der aufgeheizten Atmosphäre vor rund 1.600 Zuschauern in der Hammer Arena. Keine Mannschaft konnte sich bis in die Schlussphase entscheidend absetzen, dann aber unterliefen Hamm zwei technische Fehler und der HSV konnte über Casper Mortensen (55.) und Andreas Magaard (56.) eine Zwei-Tore-Führung herauswerfen.

Die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber kamen zwar noch auf einen Treffer heran, der Favorit machte aber den Einzug in die nächste Runde perfekt. Bester Werfer auf Seiten des Jansen-Teams war Jacob Lassen mit zehn Treffern.

Hamm agiert gegen den HSV auf Augenhöhe

Die Norddeutschen, mit vier Siegen in der Bundesliga am Stück aktuell gut in Form, kamen zunächst schwer in die Partie. 3:6 stand es nach sechs Minuten und Jansen nahm eine erste Auszeit. Der HSV fing sich, Leif Tissier glich in der 13. Minute aus - 9:9.

Doch es blieb ein enges Spiel, weil der ambitionierte Zweitligist weiter auf Augenhöhe agierte. Dani Baijens traf kurz vor der Pause herrlich per Kempa-Trick, es ging aber mit 18:18 in die Pause.

Spannung bis in die Schlussphase

Die Hamburger kamen zunächst konzentrierter aus der Pause und holten sich in der 35. Minute ihre erste Zwei-Tore-Führung: Jacob Lassen hämmerte den Ball zum 22:20 in die Maschen. Die Gastgeber aber blieben hartnäckig und trafen dreimal in Folge und stellte auf 23:22 (39.).

Das Spiel wogte bis fünf Minuten vor Schluss hin und her, dann nutzte der Favorit die technischen Fehler der müder werdenden Gastgeber gnadenlos aus und kam eine Runde weiter, als Tissier 18 Sekunden vor Schluss traf.

