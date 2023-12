Denkwürdiges Derby HSV punktet nach 0:2-Rückstand bei St. Pauli Stand: 01.12.2023 20:30 Uhr

Das 110. Hamburger Derby hat keinen Sieger gefunden. Der FC St. Pauli und der Hamburger SV trennten sich am Freitagabend in der Zweiten Liga 2:2 (2:0). Dabei holte der HSV einen 0:2-Rückstand auf. Der Punktgewinn war insgesamt glücklich.

Von Florian Neuhauss

Denn die St. Paulianer hatten dem Spiel schon früh ihren Stempel aufgedrückt. Kapitän Jackson Irvine brachte die Hausherren nach einer Ecke in der 15. Minute in Front. Für den zweiten Treffer sorgte der HSV dann selbst: Keeper Daniel Heuer Fernandes jagte den Ball nach einem missratenen Rückpass von Guilherme Ramos ins eigene Tor (27.). Doch die Gäste kamen wie verwandelt aus der Pause: Mit einem Doppelschlag egalisierten Robert Glatzel (58.) und Immanuel Pherai (60.) mit den beiden ersten Chancen der Gäste und sorgten noch mal für Spannung. Auf dem Spielfeld passierte in der Folge bei dichtem Schneetreiben aber nur noch wenig.

Beide Fanlager hatten auf dem Weg zum Spiel und auch während der Ball rollte im vollbesetzten Millerntor-Stadion viel Pyrotechnik abgebrannt. Ansonsten blieb es bis zum Abpfiff ruhig. Mehr Einfluss auf das Spiel nahm ohnehin der Schnee - und kühlte vielleicht auch die Gemüter. Mit einem insgesamt glücklichen Remis wahrte der HSV seinen Drei-Punkte-Rückstand auf den Spitzenreiter. Die Verfolger in der Tabelle können nun aber dichter ans Führungsduo heranrücken. Holstein Kiel würde mit einem Sieg am Sonnabend gegen den SV Wehen Wiesbaden sogar am HSV vorbeiziehen.

Irvine trifft den HSV ins Mark

Die ersten Minuten des Derbys waren verheißungsvoll - mit Offensivaktionen auf beiden Seiten. St. Pauli überzeugte spielerisch, der HSV setzte den Gegner immer wieder mit hohem Pressing unter Druck. Doch mit dem Druck dieses besonderen Duells konnten die Gäste anscheinend deutlich schlechter umgehen als St. Pauli. Nach einer Flanke von Connor Metcalfe ließ HSV-Torwart Heuer Fernandes in der 14. Minute den Ball fallen - und hatte großes Glück, dass seine Vorderleute gerade noch das 0:1 verhindern konnten.

Das Tor fiel aber nur eine Minute später - nach einer einstudierten Eckballvariante: Marcel Hartel zog seine Hereingabe nicht ans Tor heran, sondern überraschte den HSV mit einem flachen Zuspiel Richtung Elfmeterpunkt. Dort kam Australier Irvine frei zum Schuss und traf platziert zum 1:0 ins Eck. Der HSV protestierte wegen eines vermeintlichen Fouls an Jonas Meffert, der aber wohl zu leicht zu Boden gegangen war.

St. Pauli legte nun eine Schippe drauf und drängte den Stadtrivalen weit zurück. Hartels Schuss war zu zentral (20.), das Tor von Johannes Eggestein nur Sekunden später zählte nicht, weil Vorbereiter Elias Saad im Abseits gestanden hatte.

Heuer Fernandes schießt unglaubliches Eigentor

Und dann kam die Szene des Spiels - unglaublich bitter für den HSV, eine Lachnummer für alle, die es mit den St. Paulianern hielten und vor allem skurril, weil in der ganzen Situation nicht ein Spieler in braun am Ball war: Heuer Fernandes führte einen Abstoß mit einem kurzen Pass auf Stephan Ambrosius aus, der gleich den nächsten zu Guilherme Ramos spielte. So weit so normal in der Walter'schen Spielidee, trotz der schwierigen Platzverhältnisse.

Der Portugiese Ramos wollte allerdings noch einmal zu seinem Landsmann im Tor zurückpassen und der hatte sich "freigelaufen". Der Pass wurde so zum unbeabsichtigten Torschuss. Der Ball wäre wahrscheinlich am Tor vorgehoppelt, aber Heuer Fernandes wollte kein Risiko eingehen und machte damit die Slapstick-Einlage perfekt. Denn weil der Ball kurz vor ihm über den unebenen Rasen aufsprang, missriet sein versuchter Befreiungsschlag vollends. Heuer Fernandes drosch den Ball an die Unterkante der Latte und fabrizierte somit ein total verrücktes Eigentor, wie es bisher kaum eines gegeben haben dürfte (27.).

Es spricht für den HSV, dass die Mannschaft in der Folge nicht auseinanderfiel. Aber auch wenn sie um eine Antwort bemüht war, mehr als Gelbe Karten für Ramos und Meffert, für den es die fünfte war (Pause gegen Paderborn), war nicht zu verzeichnen. St. Pauli spielte konzentriert weiter und verteidigte geschickt.

Glatzel und Pherai bestrafen St. Paulis Schlafmützigkeit

Nach der Pause gab es zunächst wegen abgebrannter Pyrotechnik eine Verzögerung, dann durch den stärker werdenden Schneefall. Deshalb wurde fortan mit einem orange-farbenen Ball gespielt. Doch trotz der Warnfarbe ließen die St. Paulianer in Abwehr plötzlich jeglichen Durchblick vermissen. Nach scharfer Hereingabe von Ignace van der Brempt musste Glatzel den Ball nur noch über die Linie drücken. Beim nächsten Angriff konnte Pherai den Ball am Elfmeterpunkt ungestört annehmen, sich drehen und einschießen. Nach einer Stunde war das Spiel, nach den beiden ersten echten Chancen des HSV, wieder vollkommen offen.

Mit kleineren Chancen von Metcalfe (63.) und Joker Etienne Amenyido (70.) sowie einem Flugkopfball von Hartel in die Arme von Heuer Fernandes (71.) meldete sich St. Pauli wieder zurück. Nachdem die Linien vom Neuschnee befreit worden waren, ging es dann in die Schlussphase. Allerdings konnten sich die Hausherren gegen eine konzentriertere HSV-Abwehr keine Chancen mehr erspielen. Mit der guten Abwehrarbeit bis tief in die mehr als neunminütige Nachspielzeit verdienten sich die Gäste am Ende zumindest in dieser Hinsicht noch den Punkt. Und St. Pauli bleibt auch im 15. Saisonspiel ungeschlagen.

Spielstatistik FC St. Pauli - Hamburger SV

15.Spieltag, 01.12.2023 18:30 Uhr

FC St. Pauli 2 Hamburger SV 2

Tore:

1:0 Irvine (15.)

Irvine (15.) 2:0 Heuer Fernandes (27., Eigentor)

Heuer Fernandes (27., Eigentor) 2:1 Glatzel (58.)

Glatzel (58.) 2:2 Pherai (60.)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas (67. Ritzka), Irvine, Hartel, Treu - Metcalfe (86. Maurides), J. Eggestein (80. Afolayan), Saad (67. Amenyido)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Van der Brempt (75. Mikelbrencis), Ramos, Ambrosius, Muheim - Meffert - Poreba (46. Dompé / 90.+3 Németh), Benes - Königsdörffer (81. Öztunali), Glatzel, Pherai

Zuschauer: 29153 (ausverkauft)

