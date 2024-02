NDR-Sport Champions League: THW Kiel mit erstem Matchball für das Viertelfinale Stand: 27.02.2024 11:00 Uhr

Als Zweiter oder gar als Gruppensieger direkt ins Viertelfinale - das sind die verlockenden Optionen für den THW Kiel in der Champions League. Der deutsche Handball-Rekordmeister hat es in der Hand. Am Mittwoch um 18.45 Uhr gastieren die "Zebras" bei Pick Szeged in Ungarn.

Von Jan Kirschner

In der Tabelle der Gruppe A führen die Kieler mit 18 Zählern vor Aalborg Handbold (16) und Paris Saint-Germain (15). Mit einem Punkt in Szeged wäre das Viertelfinale gebucht. Sollte der THW gewinnen und Aalborg in Bitola patzen, wäre am vorletzten Spieltag der Vorrunde sogar der Staffelsieg perfekt. Andernfalls wird diese Entscheidung vertagt, da der dänische Club den direkten Vergleich mit den Norddeutschen für sich entschieden hat.

Für den direkten Weg ins Viertelfinale sieht es aber so oder so sehr gut aus: Kiel müsste schon beide Partien verlieren und Paris beide gewinnen, damit der THW noch scheitert. Denn für den französischen Meister reicht es aufgrund des verlorenen Direktvergleichs nicht, nur mit den Schleswig-Holsteinern gleichzuziehen. Er muss an ihnen vorbeiziehen.

Reinkind: "Bei uns muss in Szeged alles passen"

Mit derlei Rechenspielen möchte sich der THW aber gar nicht beschäftigen. Der deutsche Rekordmeister will die Serie von zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage fortsetzen. Allerdings geht es in Gefilde, in denen sich die "Zebras" oft schwertaten: Bei sieben Anläufen glückten in Südosteuropa nur zwei Erfolge. "Wir geben alles dafür, unsere Bilanz zu verbessern", sagte THW-Linkshänder Harald Reinkind. "Dafür muss bei uns aber alles passen. Szeged ist enorm heimstark, hat viel mannschaftliche und individuelle Klasse."

Am Wochenende fertigte der ungarische Vizemeister in der heimischen Liga den Außenseiter Fejer Veszprém mit 42:28 ab. "Ich habe meine Spieler gebeten, im Hinblick auf Kiel ein höheres Tempo zu gehen", erklärte danach Pick-Cheftrainer Krisztian Karpati.

THW in Szeged wohl erneut ohne Torwart Mrkva

Sein Team ist aktuell Fünfter in der Champions League. Es hat zwar ein Polster von vier Zählern auf den Siebten Kolstad, könnte theoretisch aber noch ausscheiden. Dazu käme es, wenn es gegen Kiel und dann in Paris Niederlagen setzt, der norwegische Kontrahent die beiden letzten Vorrundenpartien gewinnt und zugleich der Tabellensechste HC Zagreb mindestens einmal punkten sollte.

Die Kieler müssen in Szeged wohl weiterhin auf Tomas Mrkva (Gehirnerschütterung) verzichten. Zuletzt war Samir Bellahcene der einzige Profi-Torhüter im Kader. Wie zuletzt am Sonntag gegen den ThSV Eisenach würde dann wieder Magnus Bierfreund als Ersatz bereitstehen.

