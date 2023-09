Champions League THW Kiel braucht Konstanz und einen Sieg gegen Szeged Stand: 19.09.2023 14:16 Uhr

Am Donnerstag empfängt der THW Kiel in der Handball-Champions-League Pick Szeged aus Ungarn. Trotz des klaren Auftakterfolgs in Zagreb wird sich der deutsche Rekordmeister steigern müssen, um den zweiten Sieg einzufahren.

Von Jan Kirschner

Erst der Sieg in der kroatischen Hauptstadt, dann ein freies Wochenende - nun beginnt die Champions League für die "Zebras" so richtig. Am Donnerstag (18.45 Uhr) trifft der deutsche Handball-Meister in der heimischen Arena auf den ungarischen Vizemeister, einen der vermeintlichen Widersacher im Kampf um die vorderen Plätze in der starken Gruppe A.

Der neue THW-Torhüter Bellahcene vor Debüt

"Wir freuen uns auf ein Heimspiel gegen eine tolle Mannschaft", sagte THW-Linkshänder Harald Reinkind. Sein Team wird sich den Fans mit einem Neuzugang präsentieren. Torhüter Samir Bellahcene, der vom französischen Erstligisten US Dunkerque nach Kiel kam, gab im Frühjahr sein Debüt im französischen Nationaltrikot, nun soll er erstmals für die "Zebras" auflaufen und Dauerbrenner Tomas Mrkva unterstützen.

"Wir mussten reagieren, da Vincent Gerard uns leider nicht nur ein paar Wochen, sondern voraussichtlich noch einige Monate fehlen wird", erklärte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Außerdem sind Hendrik Pekeler (Ferse), Sven Ehrig (Knie) und Steffen Weinhold (Schulter) weiterhin zum Zuschauen gezwungen.

Szeged mit neuem Trainer

Der Gast aus Ungarn erlebte im Sommer eine Zäsur. Nach zehn Jahren schied der spanische Coach Juan Carlos Pastor aus. Krisztian Karpati, bislang im Nachwuchsbereich aktiv, übernahm das Amt, gilt aber nur als Übergangslösung. Ab Juli 2024 sollen die Schweden Michael Apelgren und Jonas Källman ein Trainer-Duo bilden.

Die Stars in der aktuellen Mannschaft sind der slowenische Spielmacher Dean Bombac sowie die ungarischen Internationalen Roland Mikler und Bence Banhidi. Der kroatische Linkshänder Mario Sostaric war für Szeged der beste Torschütze bei der 29:31-Auftaktniederlage gegen Paris.

"Es gibt noch viel Raum für Verbesserungen."

— THW-Trainer Filip Jicha

Der THW stand diesem Gegner zuletzt in der Gruppenphase der vergangenen Saison gegenüber. Im Februar verloren die Schleswig-Holsteiner in Szeged mit 33:36, einige Monate zuvor hatte es im Heimspiel einen 34:29-Erfolg gegeben. Die "Zebras" hätten nichts gegen eine Wiederholung.

Trainer Filip Jicha zeigte sich mit dem Sieg in Zagreb insgesamt zufrieden, sah aber auch "noch viel Raum für Verbesserungen". Insbesondere die Fehlerquote im Angriff war nach starken 20 Minuten zu Beginn - wie schon bei den Liga-Pleiten gegen Flensburg und Melsungen - zu hoch und hätte die Kieler gegen einen stärkeren Gegner in die Bredoullie bringen können. Ein solcher ist Pick Szeged, die Jicha-Schützlinge sollten also gewarnt sein.

