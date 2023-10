NDR-Sport Bitteres Remis für Osnabrück: Kaiserslautern schockt VfL in der Nachspielzeit Stand: 01.10.2023 15:53 Uhr

Der VfL Osnabrück hat am Sonntag den zweiten Sieg in Folge in der 2. Liga spät verpasst. Die Niedersachsen gaben gegen den 1. FC Kaiserslautern beim 2:2 (2:1) eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und kassierten mit der letzten Aktion des Spiels den Ausgleich.

Von Tobias Knaack

Der 32. Torschuss des FCK versetzte dem VfL den späten Schock: Trotz eines bärenstarken Keepers Lennart Grill, der zwei Elfmeter parierte und Kaiserslauterns Topstürmer Ragnar Ache reihenweise entnervte, traf Verteidiger Boris Tomiak in der achten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich für die Pfälzer.

Erik Engelhardt (17.) und Michael Cuisance (37./Foulelfmeter) hatten Osnabrück mit 2:0 in Führung gebracht - und das Team schien alles im Griff zu haben. Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Julian Niehues (45.+2) aber veränderte das Spiel komplett. Der wütende Sturmlauf der Gäste im zweiten Durchgang wurde spät belohnt.

Mit dem Unentschieden bleibt die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger im Tabellenkeller der 2. Liga stecken.

Grill verursacht Elfmeter und pariert

Keine 35 Sekunden waren an der Bremer Brücke gespielt, da gingen die Gäste beinahe in Führung: Kenny Prince Redondo drückte einen Kopfball aber links am Kasten von Grill vorbei. Der Torhüter stand dann nach einer knappen Viertelstunde im Blickpunkt: Erst holte er den auf ihn zulaufenden Richmond Tachie plump von den Beinen, dann hielt er den fälligen Strafstoß von Kevin Kraus sowie dessen Nachschuss stark.

Ein Wachmacher für die Gastgeber, die bis hierhin nicht so gut in der Partie waren. Keine 90 Sekunden später kombinierten sich die Niedersachsen zum 1:0. Jannes Wulff bediente mit einem feinen Steckpass Engelhardt, der den Ball überlegt an Julian Krahl im FCK-Tor vorbei ins lange Eck legte (17.).

Cuisance erhöht per Strafstoß für Osnabrück

Die Gäste waren um eine Antwort bemüht, Osnabrück aber war wie schon beim Sieg gegen den HSV wach in den Zweikämpfen und häufig einen Schritt schneller als die Pfälzer. So auch in der 36. Minute, als Redondo Wulff bei einer kurz ausgeführten Ecke auf den Fuß trat. Schiedsrichter Daniel Schlager hatte das Foul zunächst nicht gesehen, entschied aber nach dem Ansehen der Zeitlupenbilder auf Strafstoß. Cuisance verwandelte souverän.

Die Schweinsteiger-Elf hatte eigentlich alles im Griff, war aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte bei einer Ecke unachtsam: Niehues übersprang die VfL-Abwehr und köpfte ein (45.+2) - nur noch 2:1. Osnabrück wirkte plötzlich verunsichert und kassierte eine Minute später beinahe den Ausgleich. Jean Zimmer verzog aber aus spitzem Winkel (45.+3), sodass es mit einer knappen Führung in die Kabinen ging.

Tomiak entreißt dem VfL den Sieg

Die Gäste drückten nach Wiederanpfiff mit wütenden Angriffen auf das 2:2. Erst parierte Grill zwei Kopfbälle von FCK-Toptorjäger Ache stark (52. und 53.), klärte gegen Aaron Opoku (54.) und hatte dann Glück, dass Ache in der 56. und 60. Minute sowie Opoku (63.) verzogen.

Osnabrück kam zunächst überhaupt nicht mehr aus der eigenen Hälfte - auch weil die Bälle viel zu schnell verloren gingen. Die Führung war mittlerweile mehr als schmeichelhaft, es schien, als sei der Ausgleich nur eine Frage der Zeit: Im Stile eines Handball-Torwarts entschärfte Grill die nächste Ache-Chance (70.). Und plötzlich boten sich dem VfL bei Kontern Gelegenheiten zur Entscheidung: Die eingewechselten Noel Niemann (77.) und Henry Rorig (82.) vergaben aber.

In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse dann endgültig: Erst hielt Grill zwar einen weiteren Strafstoß - Maximilian Thalhammer hatte Tomiak gefoult - sowie den Nachschuss des eingewechselten Terrence Boyd (90.+5) und parierte eine Kopfball-Bogenlampe stark (90.+8), doch wenige Sekunden später kam Tomiak noch einmal an den Ball und entriss dem VfL noch den Sieg.

Spielstatistik VfL Osnabrück - 1.FC Kaiserslautern

8.Spieltag, 01.10.2023 13:30 Uhr

VfL Osnabrück 2 1.FC Kaiserslautern 2

Tore:

1:0 E. Engelhardt (17.)

E. Engelhardt (17.) 2:0 Cuisance (37., Foulelfmeter)

Cuisance (37., Foulelfmeter) 2:1 Niehues (45. +2)

Niehues (45. +2) 2:2 Tomiak (90. +8)

VfL Osnabrück: Grill - Ajdini, Gyamfi, Diakhite, Kleinhansl - Gnaase (85. Thalhammer), Cuisance, Tesche (64. L. Kunze) - Wulff (74. Rorig), E. Engelhardt (85. Verhoek), C. Conteh (64. Niemann)

1.FC Kaiserslautern: Krahl - J. Elvedi, Kraus (46. Soldo), Tomiak - Zimmer (87. Lobinger), Niehues (82. Klement), Raschl, Puchacz - Redondo (46. Opoku), Ache, Tachie (76. Boyd)

Zuschauer: 15741 (ausverkauft)

