Schlusslicht BG Göttingen hat im 18. Saisonspiel in der Basketball Bundesliga (BBL) die 17. Niederlage kassiert. Die Niedersachsen mussten sich am Donnerstagabend in eigener Arena dem Spitzenteam Ulm mit 72:91 (38:47) geschlagen geben. Für Göttingen ist die Lage in der Tabelle ernüchternd. Der Vorletzte Frankfurt kann schon vier Siege mehr aufweisen als die "Veilchen". Ergebnisse und Tabelle | 13.02.2025 21:56