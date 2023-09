NDR-Sport Basketball-Bundesliga: Schröder kommt mit WM-Pokal zu den Löwen Braunschweig Stand: 21.09.2023 14:20 Uhr

Am 29. September starten die Basketball Löwen Braunschweig mit einem Heimspiel gegen die Baskets Oldenburg in die neue Saison der Basketball-Bundesliga. Und der Auftakt wird besonders: Weltmeister und MVP Dennis Schröder wird zu Gast sein und den WM-Pokal präsentieren.

Den Fans bietet sich somit eine einzigartige Chance: Sie können von der Hallenöffnung an bis zum Ende der Halbzeitpause an einer Selfie-Station im Eingangsbereich der Halle ihr persönliches Foto mit der Trophäe machen. Das gaben die Löwen Braunschweig am Donnerstag bekannt. Die Ticket-Nachfrage für das erste Heimspiel der Niedersachsen ist bereits sehr hoch, weshalb der BBL-Club ab sofort Eintrittskarten im Südkurvenbereich zum Verkauf freigeschaltet hat.

"Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unserem ersten Heimspiel", sagte Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann. Sollte die Nachfrage nach Tickets noch so groß werden, dass auch Plätze in der Nordkurve besetzt werden könnten, "wäre dies der perfekte Auftakt in die neue Saison, ein toller Support für unser Team und ebenfalls ein großartiges Zeichen für Dennis Schröder, der extra für unser erstes Heimspiel länger in Deutschland bleibt."

