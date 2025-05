NDR-Sport Auf Herrmanns Spuren: Hamburger Duo Burke/Fink segelt um die Welt Stand: 15.05.2025 10:12 Uhr

30.000 Seemeilen, 140 Tage auf See, vorbei an legendären Kaps, einmal um die Welt: Lennart Burke und Melwin Fink aus Hamburg wandeln auf Boris Hermanns Spuren und stürzen sich in das Abenteuer Globe40. Sie wollen das jüngste Team werden, das die Welt im Rennmodus umsegelt.

Von Matthias Heidrich

Dieses Telefonat am 18. April 2025 werden die Class40-Segler Lennart Burke (26) und Melwin Fink (23) wohl nie vergessen. Der sechsmalige Weltumsegler Boris Herrmann, der die vielversprechenden deutschen Offshore-Talente schon länger begleitet und unterstützt, war am Apparat und die Botschaft klar: "Think big! Seid mutig, wagt etwas."

Jüngste Weltumsegler im Rennmodus?

Es war so etwas wie der letzte Stupser des Malizia-Skippers, den das ambitionierte Duo noch gebraucht hatte. Nach den Osterfeiertagen war die Entscheidung klar: Die Ex-Mini-Solisten melden für die Globe40-Zweihand-Regatta, wagen die Weltumseglung und werden, wenn alles glatt geht, die jüngste Zweihand-Crew sein, die den Globus im Rennmodus umrundet hat.

30.000 Seemeilen und in sechs Etappen um die Welt

Mit ihrer Kampagne "Next Generation Boating Around the World" geht es ab dem 14. September mit Start im spanischen Cadiz in sechs Etappen über 30.000 Seemeilen (circa 55.000 Kilometer) über die Weltmeere und durch verschiedene Klimazonen, vorbei unter anderem am Kap der Guten Hoffnung und dem legendären Kap Hoorn - die legendäre Vendée Globe lässt grüßen.

Der Etappenplan der Segelragatta Globe40 2025/2026 rund um den Globus

"Unser Ziel ist es, das jüngste Team der Geschichte zu werden, das die Welt im Racemodus umsegelt und zu zeigen, was möglich ist, wenn man alles für seine Träume gibt."

— Lennart Burke und Melwin Fink

Offshore-Mekka Lorient das Ziel

Rund 140 Tage auf See und insgesamt acht Monate werden Burke/Fink nonstop unterwegs sein, ehe sie Mitte April 2026 im Zielhafen im französischen Lorient erwartet werden. Im Offshore-Mekka schließt sich der Kreis, dort startet am 31. August der Prolog der Globe40, der die 16 teilnehmenden Boote über rund 900 Seemeilen zum Starthafen Cadiz führt.

Die Etappen der Globe40 2025/2026

Prolog: Lorient (Frankreich) → Cádiz (Spanien)

Start: Sonntag, 31. August 2025

Distanz: ca. 900 Seemeilen

Ankunft in Cádiz: 4.–5. September 2025

Wertung: Zählt mit einem Koeffizienten von 0,5 zur Gesamtwertung



Etappe 1: Cádiz → Mindelo (Kapverden)

Start: Sonntag, 14. September 2025

Distanz: ca. 1.500 Seemeilen

Ankunft: ca. 20. September 2025



Etappe 2: Mindelo → Réunion (Indischer Ozean)

Start: Donnerstag, 2. Oktober 2025

Distanz: ca. 7.050 Seemeilen

Ankunft: ca. 1. November 2025

Höhepunkte: Äquatorüberquerung, Umrundung des Kaps der Guten Hoffnung



Etappe 3: Réunion → Sydney (Australien)

Start: Freitag, 21. November 2025

Distanz: ca. 5.100 Seemeilen

Ankunft: ca. 15. Dezember 2025

Besonderheiten: Durchquerung der Roaring Forties, Bass Straße



Etappe 4: Sydney → Valparaíso (Chile)

Start: Donnerstag, 1. Januar 2026

Distanz: ca. 6.400 Seemeilen

Ankunft: ca. 31. Januar 2026



Etappe 5: Valparaíso → Recife (Brasilien)

Start: Mittwoch, 18. Februar 2026

Distanz: ca. 4.800 Seemeilen

Ankunft: ca. 15. März 2026

Höhepunkte: Kap-Hoorn-Umrundung



Etappe 6: Recife → Lorient (Frankreich)

Start: Sonntag, 29. März 2026

Distanz: ca. 4.300 Seemeilen

Ankunft: ca. 17. April 2026

Class40 Sprungbrett für die Imoca-Klasse

Die Bootsklasse Class40 (12,5 Meter lang) gilt als Sprungbrett für die rund sechs Meter größeren Imocas wie die Malizia - Seaexplorer, mit der Herrmann und seine neue Crew in diesem Jahr als Höhepunkt das Ocean Race Europe (Start 10. August in Kiel) angehen.

Der gebürtige Stralsunder Burke und sein Partner Fink, die in Hamburg eine Werft betreiben, wollen nun die Weltmeere erobern.

"Motiviert durch Boris Herrmann sind wir nun bereit, uns selbst der Herausforderung einer Weltumseglung zu stellen."

— Lennart Burke

"Für uns ist es der nächste große Schritt. Die ultimative Prüfung. Und die größte Chance, nicht nur für uns als Einzelpersonen, sondern für die Zukunft des Offshore-Segelns in Deutschland und für die nächste Generation, die sich traut, groß zu denken", so Fink.

Boots-Vorstellung in Neustadt

Durch die vergleichsweise späte Meldung des Hamburger Duos für die zweite Auflage der Globe40 ist das Zeitkorsett eng. Offiziell vorgestellt werden das Boot und die Kampagne "Next Generation Around the World" am 23. Mai (12.30 Uhr) beim Yachtfestival in Neustadt/Schleswig Holstein.

Baltic 500 ab 29. Mai erster Härtetest

Nur sechs Tage später steht mit der Teilnahme an der Nonstop-Regatta Baltic 500 (29. Mai bis 2. Juni) über die Ostsee der erste Härtetest für Burke/Fink an. In den folgenden vier Monaten erhält die Class40 des Duos zudem die notwendigen Umbauten und Refits, um den Belastungen einer Weltumsegelung standhalten zu können.