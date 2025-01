Fußball | Regionalliga Zwickau verliert Test in Cottbus nur knapp Stand: 08.01.2025 16:00 Uhr

Dieser Test dürfte dem FSV Zwickau für die Regionalliga-Rückrunde Mut machen. Beim Drittliga-Zweiten Energie Cottbus hielten die Westsachsen zeitweise richtig gut mit.

Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat sich in einem Testspiel bei Drittligist Energie Cottbus achtbar geschlagen. Der Vierte der Nordost-Staffel verlor beim Drittliga-Zweiten am Mittwoch (8. Januar 2025) knapp 1:2 (0:1).

Die Tore in der Partie in Cottbus erzielten für den Gastgeber der Zwickauer Oliver Fobassam per Eigentor (45.) und Erik Engelhardt per Foulelfmeter (77.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für das Team von FSV-Coach Rico Schmitt besorgte Veron Dobruna (56.).

Cottbus dominiert erste Hälfte

Im ersten Zwickauer Testspiel nach der kurzen Winterpause dominierte Cottbus die erste Hälfte deutlich. Das Team von FCE-Coach Claus-Dieter Wollitz hatte viele Chancen, die der gut aufgelegte FSV-Schlussmann Benjamin Leneis aber zumeist entschärfte. Nur bei einem verunglückten Ball von Zwickau-Verteidiger Oliver Fobassam ins lange Eck war Leneis machtlos (45.).

Zwickau hält nach Wechsel gut mit

In der Pause wechselte Cottbus einmal komplett, FSV-Coach Schmitt tauschte zunächst sechs und in der 66. Minute noch einmal fünf Spieler aus. Die Partie wurde nun offener. Für Zwickau konnte Dobruna nach schönem Solo ausgleichen (56.). Doch in der Schlussviertelstunde erzielte Cottbus doch noch den Sieg: Nach einem Foul von Rene Rüther und Yannic Voigt an Lucas Copado verwandelte Engelhardt den Foulelfmeter zum Erfolg für die Lausitzer.

dh/fsv