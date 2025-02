Fußball | Regionalliga Weitere Regionalliga-Absagen: Auch Eilenburg und Chemie Leipzig spielen nicht Stand: 14.02.2025 12:55 Uhr

Zu den sechs Wochenend-Partien in der Regionalliga, die bereits am Donnerstag abgesagt wurden, ist am Freitag zwei weitere Spiele hinzugekommen. Nur das Topduell zwischen dem Halleschen FC und Lok Leipzig findet statt.

Am Freitagvormittag (14. Februar 2025) wurde das für Samstag geplante Gastspiel des FC Eilenburg bei Viktoria Berlin abgesagt. Die Gründe seien "witterungsbedingt", wie der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) mitteilte. Die Partie der Muldestädter ist bereits das siebte Nordost-Spiel, das am Wochenende definitiv nicht stattfindet.

Auch in Leipzig-Leutzsch wird der Ball nicht rollen. Auf SPORT-IM-OSTEN-Nachfrage bestätigte Chemie Leipzig, dass der Rasen im Alfred-Kunze-Sportpark nicht bespielbar sei. Offiziell wurde die Absage vom NOFV erst 48 Stunden vor Spielbeginn, am Freitagmittag.

Klassiker Zwickau vs. Erfurt abgesagt

Bereits vorher mussten sechs Spiele verschoben werden: Das für Sonntag (16. Februar) geplante Duell zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Rot-Weiß Erfurt kann nicht stattfinden. Gründe sind der knüppelharte Platz und die ungünstige Wetterprognose. Das Anschalten der Rasenheizung ist keine Option, aus Kostengründen. Für die Westsachsen ist es das zweite Spiel in Folge, welches ausfällt. Bereits vergangenes Wochenende war die Partie in Plauen kurzfristig abgesagt worden.

Keine Spiele in Jena, Berlin, Babelsberg, Meuselwitz - Test ZFC - Zwickau

Auch in Thüringen wird nicht gespielt: Nach einer Platzbegehung am Donnerstag wurde die für Samstag geplante Partie des FC Carl Zeiss Jena gegen den VFC Plauen abgesagt. Der Platz sei teilweise gefroren, die Prognosen geben wenig Grund zu Optimismus. Auch die Partien des BFC Dynamo, von Hertha BSC II und das Gastspiel des Chemnitzer FC in Babelsberg sind mittlerweile abgesagt worden. Auch das Heimspiel des ZFC Meuselwitz gegen den Greifswalder FC findet nicht statt. Dafür soll es am Freitag ab 13 Uhr ein Testspiel zwischen dem ZFC und dem FSV Zwickau auf Kunstrasen geben.

Nur ein Spiel findet statt: HFC vs. Lok am Samstag

Stand Freitagvormittag findet am Wochenende also nur ein Regionalliga-Spiel statt: Das Spitzenduell zwischen dem Halleschen FC und Lok Leipzig. Die Partie wird am Samstag, 15. Februar, ab 14 Uhr live im MDR FERNSEHEN und ion der App von SPORT IM OSTEN gezeigt.

SpiO