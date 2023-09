Polizei Vor dem Thüringen-Derby: Hausdurchsuchungen bei Fußballfans Stand: 26.09.2023 08:53 Uhr

In mehreren Thüringer Orten haben Polizisten Wohnungen von mutmaßlich gewaltbereiten Fußballfans durchsucht. Hintergrund ist eine Schlägerei vor dem letzten Thüringen-Derby zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena.

Im Vorfeld des Thüringen-Derbys durchsucht die Polizei seit dem frühen Dienstagmorgen Wohnungen von mutmaßlich gewaltbereiten Fußballfans.

Es gehe um insgesamt zwölf Gebäude in Weimar, Erfurt, Jena, Eisenach, Gotha und Arnstadt sowie in Naumburg im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittele wegen schweren Landfriedensbruchs.

Hintergrund ist eine Massenschlägerei vor dem letzten Derby Anfang März. Damals hatten sich Dutzende Anhänger von Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena in Bad Berka im Weimarer Land versammelt und auf der Straße die Schlägerei angezettelt. Das nächste Derby steht am Sonntag - am 1. Oktober an.

