Turnen | Olympia-Qualifikation Drama um Dauser: Weltmeister bricht Olympia-Quali ab Stand: 23.06.2024 14:16 Uhr

Lukas Dauser soll trotz seiner erlittenen Verletzung bei Olympia starten. Der Hallenser hatte kürzlich einen Wettkampf abbrechen müssen. Sein Trainingspartner Nils Dunkel darf derweil mit einer Nominierung rechnen.

Am Samstag (22. Juni 2024) hatte der deutsche Topturner Lukas Dauser die letzte Olympia-Qualifikation in Rüsselsheim abbrechen müssen. Am Tag darauf (23. Juni 2024) ließ der Deutsche Turner-Bund (DTB) nun verlauten, dass der Barren-Weltmeister aus Halle in fünf Wochen dennoch bei den Sommerspielen starten soll.

An den Ringen hat sich Lukas Dauser am rechten Arm verletzt.

"Gemeinsam mit dem Ärzte-, Physio- und Trainerteam wird Dauser alles daran setzen, rechtzeitig bis zu den Wettkämpfen in Paris in Form zu sein", hieß es von Seiten des DTB dazu am Sonntag. Dauser soll sich eine Muskelverletzung im rechten Oberarm zugezogen haben, über die genaue Art der Verletzung gab der Verband allerdings keine Auskunft.

Dunkel darf von Teilnahme träumen

Nach seinem Erfolg am Samstag kann Dausers Trainingskamerad Nils Dunkel derweil wohl mit einer Olympia-Nominierung rechnen. Der gebürtige Erfurter war im Qualifikationswettkampf mit 82,275 Punkten Zweiter geworden - knapp hinter Timo Eder aus Ludwigsburg mit 82,675 Punkten.

Sowohl Dunkel als auch Eder wurden dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) von Bundestrainer Valeri Belenki für eine Nominierung vorgeschlagen. Gleiches gilt für Pascal Brendel. Die endgültige Nominierung soll am 2. Juli erfolgen. Bei den Frauen ist Pauline Schäfer-Betz aus Chemnitz aufgrund ihrer WM-Resultate bereits sicher dabei, Karina Schönmaier (ebenfalls Chemnitz) komplettiert das Aufgebot als Ersatzturnerin.

Dausers Trainingspartner Klessing verpasst Olympia

Erst wenige Tage vor Dausers Schreckmoment wurde bekannt, dass sein Trainingspartner Nick Klessing vom SV Halle nicht in Paris dabei sein wird. Grund dafür ist eine Schulterverletzung. "Nicks Schulter hat doch nicht so gehalten, dass sie wettkampffähig ist", sagte sein Trainer Hubert Brylok dem MDR.

Dauser hatte am Donnerstag (20. Juni 2024) noch erklärt, Klessing aufbauen zu wollen. "Wir versuchen einfach optimistisch und zuversichtlich für ihn in die Zukunft zu blicken." Zuspruch und Optimismus wird er nun wohl auch selbst brauchen.

spio/dpa/sid