Fußball | Regionalliga Torloser Ost-Klassiker zwischen Erfurt und Chemnitz Stand: 27.10.2024 15:15 Uhr

Rot-Weiß Erfurt und der Chemnitzer FC lieferten sich eine umkämpfte Partie. Zunächst war der CFC tonangebend, dann zeigte sich Erfurt deutlich verbessert. Doch auch ein Elfmeter brachte den Gastgebern nicht den Dreier.

Der FC Rot-Weiß Erfurt und der Chemnitzer FC haben sich am Sonntag (27.10.2024) mit einem torlosen Remis getrennt. Damit blieben die Thüringer, die nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang den möglichen Sieg auch aufgrund eines verschossenen Elfmeters verpassten, im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Der CFC hängt weiter im Keller - mit der schlechtesten Offensive der Liga.

CFC erst tonangebend - dann vergibt Erfurt einen Elfmeter

Die Gäste aus Sachsen hatten zunächst mehr Ballbesitz, während sich Erfurt auf die Arbeit gegen den Ball konzentrierte. In der 20. Minute versuchte es Jong-min Seo aus 20 Metern, der Schuss ging knapp am Tor vorbei. Kurz darauf zog auch Luis Fischer aus der Distanz ab und prüfte Lorenz Otto im RWE-Tor (25.). Die Gastgeber probierten es hier und da über Konter, etwa über Robbie Felßberg (29.) und Ben-Luca Moritz (32.), doch die CFC-Abwehr passte jeweils auf. So ging es torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Erfurter dann deutlich verbessert. Sie machten mehr Druck und holten sogleich einen Elfmeter heraus: Manuel Reutter ließ gegen Marco Wolf das Bein stehen. Ömer Uzun trat an - doch Daniel Adamczyk konnte den schwachen Strafstoß mühelos halten (48.). RWE blieb dran, zeigte nun eine hohe Strafraum-Präsenz - Abschlüsse von Uzun (51.) und Dennis Lerche (53.) wurden geblockt.

Riesenchance hüben wie drüben

Dann aber ergab sich auf der anderen Seite eine Riesenchance: Nach einem Steckpass von Fischer scheiterte Damer am glänzend aufgelegten Otto (59.). Das Spiel wog jetzt hin und her, auch die Erfurter hätten in Führung gehen können: Lerches Lupfer von der Strafraumgrenze ging an die Latte, zwei Nachschüsse wurden geblockt (72.). Bis zum Schluss blieb das Spiel spannend, es gab dann auch einige Nickeligkeiten - aber keines der beiden Teams konnte letztlich den Sieg davontragen.

---

mze