Fußball | 3. Liga Torfestival in Sandhausen! Aue stoppt Negativtrend Stand: 14.12.2024 16:20 Uhr

Der FC Erzgebirge Aue hat ein verrücktes Auswärtsspiel beim SV Sandhausen mit 6:4 (3:1) gewonnen und damit den Negativtrend der vergangenen Woche vorerst gestoppt. Mann des Tages war Omar Sijaric, der nicht nur einen Dreierpack schnürte, sondern sich auch noch sehenswert auf das Tor des Monats bewarb.

Früher Schreck für die Veilchen. Mit der ersten Ecke für Sandhausen gerieten die Gäste schon nach zehn Minuten in Rückstand. Sandhausen Kapitän Lewald traf, nachdem Aue es nicht schaffte, den Ball vernünftig zu klären. Doch der Schock währte nicht lange und wirkte wie ein Wachmacher. Aue war danach deutlich besser im Spiel und schaffte eine gute Viertelstunde später, das Spiel noch in Halbzeit eins zu drehen.

Omar Sarif Sijaric (FCE, 11) und Pascal Fallmann (FCE, 17), jubeln über das Tor zum 1:1

Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten

Omar Sijaric besorgte in Minute 26 zunächst den verdienten Ausgleich, ehe Kilian Jakob fünf Minuten später das 2:1 für die Gäste erzielte. Perfekt in Szene gesetzt von Vukancic blieb Jakob im Eins-zu-Eins-Duell gegen Keeper Gorka eiskalt und ließ Jörg Emmerich an der Seitenlinie jubeln. Und Aue war noch nicht fertig. Kurz vor der Pause folgte das Highlight der Partie. Nach einer Ecke konnten die Sandhausener nicht richtig klären und Sijaric fackelte nicht lange. Sein Fallrückzieher landete wunderschön zum 3:1 (41.) im langen Eck.

Verrückte zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich das Spiel zu einem munteren Scheibenschießen. Chancen gefühlt im Minutentakt und insgesamt sechs Tore in den zweiten 45 Minuten. Den Anfang machte Stolze, der in der 57. Minute für Sandhausen zum Anschluss traf. Die Hoffnung währte jedoch kurz. Sijaric erhöhte im direkten Gegenzug auf 4:2 und machte seinen Dreierpack an diesem Nachmittag perfekt. In der Folge hatte der SVS zahlreiche Chancen, erneut auf ein Tor zu verkürzen, ging mit diesen aber teils sträflich um.

Torschuss zum 1:1 Omar Sijaric FC Erzgebirge Aue

Ali Loune erhöhte dagegen in Minute 70 für Aue auf 5:2. Das Spiel war damit praktisch entschieden, obwohl noch drei weitere Treffer folgen sollten. Baumanns Tor zum 3:5 (76.) aus Sicht der Gastgeber wurde vom eingewechselten Sean Seitz sofort wieder gekontert. Aue machte damit das halbe Dutzend voll. Danach beruhigte sich die Partie endlich ein wenig, ehe Sandhausens Lorch in der Nachspielzeit noch das zehnte Tor des Tages erzielte.

Mit dem Sieg klettert Aue in der Tabelle auf Rang neun, nur noch einen Punkt zu Sandhausen auf Platz sechs, heran.

Das sagten die Trainer: