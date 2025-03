Fußball | 2. Bundesliga Titz fordert "Bereitschaft und Gier" bei Angstgegner Hannover 96 Stand: 27.03.2025 17:20 Uhr

In den letzten Spielen sprach der Trend gegen den 1. FC Magdeburg. Mit Hannover 96 wartet nun auch noch der Angstgegner. Für beide Teams könnte es eine richtungsweisende Partie im Aufstiegskampf werden.

Der Hamburger SV versucht ihn seit Jahren abzustreifen, der 1. FC Magdeburg will es gar nicht erst so weit kommen lassen. Sobald das letzte Saisondrittel anbricht, macht sich bei dem einen oder anderen Aufstiegsaspiranten nicht selten der Frühlings-Blues breit. Allzu hell schrillen die Alarmglocken beim FCM vor dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 am Samstag (13 Uhr im Liveticker und Audiostream) zwar nicht, zufriedenstellend waren die jüngsten Resultate aber auch nicht.

Magdeburgs Horror-Bilanz gegen Hannover

Nur ein Sieg holte Magdeburg aus den letzten vier Spielen. Das 0:3 beim HSV vor zwei Wochen dämpfte die zarten Aufstiegsträume erheblich. Die zwischenzeitlich schon fast wahnwitzig anmutende Auswärtsstärke hat zuletzt ebenfalls Kratzer bekommen. Nach der Niederlage gegen Karlsruhe reichte es auch gegen Fürth nur zu einem Remis. Und nun wartet auch noch Hannover 96.

Das Wort Angstgegner nahm FCM-Trainer Christian Titz auf der Pressekonferenz am Donnerstag zwar nicht in den Mund, dass die Bilanz gegen die Niedersachsen mehr als ausbaufähig ist, dürfte aber auch ihm bewusst sein. Gegen kein anderes Team verlor Magdeburg in der 2. Bundesliga so häufig. Vier der bisherigen fünf Spiele gewann Hannover, die letzten beiden jeweils deutlich mit 0:3. Die Torbilanz liest sich mit 2:13 aus FCM-Sicht ebenfalls verheerend.

Abwehrbollwerk Hannover

Titz lobte den Gegner vor allem für seine Defensive. Mit 26 Gegentoren stellt Hannover die beste Abwehr der Liga, trifft dafür aber deutlich seltener als der FCM ins gegnerische Tor (34:53 Tore). Dennoch habe das Team von André Breitenreiter auch im Umschaltspiel seine Stärken und eine hohe Qualität bei Standardsituationen. "Sie spielen zurecht oben mit", schloss Titz vor dem Duell mit dem punktgleichen Konkurrenten.

Hannover ist unter Breitenreiter nach wie vor ungeschlagen und könnte mit einem Dreier in der Tabelle vorbeiziehen. "Wir haben einen Lauf, nehmen uns für Samstag die nächsten drei Punkte vor", sagte Breitenreiter, der auf den gesundheitlich angeschlagenen Marcel Halstenberg verzichten muss. "Wichtig ist, wie wir auftreten wollen - mit Mut, Herz und taktischer Cleverness."

FCM-Marktwerte schnellen in die Höhe

Eben jene Attribute will auch der FCM wieder auf den Platz bringen. Das die Sachsen-Anhalter die individuelle Qualität dafür haben, ist hinlänglich bekannt - und schlägt sich auch in den Marktwerten nieder. Allein die Angreifer Martijn Kaars und Livan Burcu haben einen enormen Sprung gemacht und ihre Marktwerte laut transfermarkt.de auf jeweils vier Millionen Euro gesteigert.

"Natürlich wecken Leistungen Begehrlichkeiten", weiß auch Titz: "Das ist für uns als Club eine Auszeichnung. Für die Spieler freut es mich, dass sie sich so gut entwickelt haben." Gleichzeitig hat sich die Transferphilosophie des FCM in den vergangenen Jahren bestätigt. "Es ist kein Geheimnis, dass wir ein Club sind, der nicht über die Wirtschaftskraft von anderen verfügt", sagte Titz: "Wir suchen nach Spielern, die in unser Budget passen und Entwicklungspotenzial haben."

Titz: Ohne "Bereitschaft und Gier" geht es nicht

Titz sieht sich und sein Trainerteam dabei in einer besonderen Verantwortung. "Die Spieler genießen eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit und daraus entstehen Erwartungshaltungen, die auf die Spieler wirken. Deshalb ist es wichtig, die Spieler unter der Woche im Training abzuholen und sich mit ihnen als Menschen zu beschäftigen - und ihnen den Spaß zu vermitteln." Gewisse Grundtugenden wie "Bereitschaft und Gier" müssen aber vorhanden sein, betonte Titz. Genau solche Attribute, die auch am Samstag gegen Hannover den Ausschlag geben sollen.

