Handball | DHB-Pokal ThSV Eisenach zieht souverän ins Achtelfinale ein

Stand: 02.10.2024 21:42 Uhr

Dem ThSV Eisenach ist nach der überraschenden 32:35-Niederlage gegen die SG BBM Bietigheim die Revanche im DHB-Pokal gelungen. Eine überragende erste Hälfte (18:8) ebnete den Wartburgstädtern den Weg ins Achtelfinale. Die Mannschaft von Misha Kaufmann schaltete in Hälfte zwei einen Gang zurück, brachte den 31:26-Auswärtssieg jedoch trotzdem souverän über die Zeit.

Die Eisenacher übernahmen mit dem Anpfiff die Spielkontrolle. Mit dieser Bestimmtheit war der Bundesliga-Aufsteiger sichtlich überfordert. Der ThSV spielte sich bereits zu Beginn in einen regelrechten Rausch. In sieben Minuten erzielten die Eisenacher sieben Treffer am Stück und stellten demzufolge auf 7:1. Peter Walz zeichnete sich bereits mit vier Treffern aus.

Eisenacher Torfestival

Die Mannschaft von Misha Kaufmann erwischte eine perfekte erste Hälfte. Während die Thüringer vorn weiter Tore wie am Fließband warfen, hielten die Eisenacher die Hausherren in der Defensive erfolgreich im Zaum. In zwanzig Minuten ließ der ThSV, beim Stand von 16:5, lediglich fünf Gegentreffer zu. Die SG BBM Bietigheim fand in dieser Phase des Spiels keine Mittel, um gegen die Gäste anzukommen.

Durchhänger bleibt ungestraft

Mit dem Seitenwechsel verlor der ThSV den Faden. Nach einem 5:0-Lauf rochen die Baden-Württemberger Lunte, zudem schwächte Eisenach eine doppelte Unterzahl (14:20/38.). Wieder vollzählig, fingen sich die Thüringer allerdings wieder. Auch wenn die Gäste in Hälfte zwei nicht spielbestimmend waren, fanden die Wartburgstädter doch immer eine Antwort auf den sich wehrenden Aufsteiger. Am Ende stand ein 31:26-Auswärtssieg zu Buche.

Achtelfinale erreicht

Peter Walz war mit acht Treffer der erfolgreichste Werfer der Begegnung. Am morgigen Donnerstag wird die nächste Runde des DHB-Pokals ausgelost. Am Samstag reist der ThSV Eisenach dann zu Hannover Burgdorf (Anwurf 19 Uhr).

