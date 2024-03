Handball | Bundesliga ThSV Eisenach ringt SC DHfK Leipzig nieder Stand: 24.03.2024 17:00 Uhr

Der ThSV Eisenach hat ein packendes Ostduell beim SC DHfK Leipzig gewonnen. Der Aufsteiger setzte sich am Sonntag mit 31:29 (13:14) durch. Eisenach holte den ersten Sieg des Jahres und sammelte wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Leipzig bleibt Achter.

Leipzig startet stärker - Eisenach bremst Tempospiel aus

Eisenach hat damit auch das zweite Duell der Saison gegen die Sachsen gewonnen. Vor 6.000 Zuschauern in der ausverkauften Leipziger Arena waren auf DHfK-Seite die Nationalspieler Franz Semper (7 Tore) und Luca Witzke (6) beste Werfer. Für die Thüringer trafen Malte Donker und Peter Walz (jeweils 4) am besten.

Von Beginn an war viel Aggressivität in der Begegnung. Semper sorgte mit einem Doppelschlag für die erste Zwei-Tore-Führung (4:2/10.). Lukas Binder erhöhte auf 8:5 (16.), doch nach einer Zeitstrafe für Marko Mamic schafften die Thüringer in nur drei Minuten den Ausgleich (9:9). Dank des stark aufgelegten Witzke gingen die Sachsen mit 14:13 in die Halbzeit. Auf der Gegenseite konnte Manuel Zehnder kaum Akzente für die Gäste setzen.

Eisenach findet die Lücken - Leipzig fehlt die Präzision

Nach dem Wechsel war das DHfK-Team von Runar Sigtryggsson hellwach. Mit drei Treffern hintereinander gelang eine 17:13-Führung. Doch es fehlte die Souveränität und Abgeklärtheit. So kam Eisenach immer wieder heran und schaffte den 22:22-Ausgleich (44.) und in der 51. Minute die 26:25-Führung, die Moritz Ende (52.) mit einem Wurf vom eigenen Kreis auf 27:25 schraubte. Nach zwei Paraden von Matija Spikic erhöhte der ThSV sogar auf 28:25 und ließ sich den ersten Sieg seit Dezember 2023 nicht mehr nehmen.

Stimmen zum Spiel

----

fth