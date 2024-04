Bahnbetreiber Fanhilfe protestiert: Odeg will FCM-Fans nach Vandalismus nicht mehr mitnehmen Stand: 29.04.2024 18:15 Uhr

Die Ostdeutsche Eisenbahn Odeg droht damit, Fußballfans wegen Vandalismus künftig stehen zu lassen, und fordert Lösungen der Vereine. Das betrifft insbesondere Fans des 1. FC Magdeburg. Der Verein reagiert überrascht. Die Fanhilfe lehnt das Vorgehen ab und droht mit rechtlichen Schritten. Auch ein MDR-Reporter sieht das Vorgehen kritisch.

Die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) hat angedroht, Fans des 1. FC Magdeburg künftig von der Beförderung auszuschließen. Wie Odeg-Geschäftsführer Lars Gehrke MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sieht er keine andere Möglichkeit.

Hintergrund sind mehrere Vorfälle vor beziehungsweise nach Fußballspielen mit Beteiligung des 1. FCM, zuletzt am 21. April vor dem Spiel gegen den FC Hansa Rostock. Dabei verwüsteten nach Angaben des Zugbetreibers mutmaßlich Fans des 1. FCM Züge der Odeg und belästigten unbeteiligte Reisende. Unter anderem die Märkische Oderzeitung (€) hatte darüber berichtet.

In der Vergangenheit haben Bahnunternehmen bereits mehrfach radikale Fußballfans von der Beförderung ausgeschlossen – mit Verweis auf ihr Hausrecht. Wird gegen Regeln in der Hausordnung am Bahnsteig oder in den Beförderungsbedingungen im Zug verstoßen, müssen Personen nicht mitgenommen und Fahrten beendet werden. Auch kann die Bundespolizei besondere Regeln verfügen, beispielsweise Vermummungen und Glasflaschen verbieten. Voraussetzung ist, dass die Regeln auch kontrolliert werden.

Von einer Zugfahrt ausgeschlossen werden dürfen Personen ... - die die Sicherheit von Betrieb und Mitreisenden gefährden - unter Alkoholeinfluss stehen - die Gewaltbereitschaft zeigen - die im Zug rauchen - die Anweisungen des Personals nicht Folge leisten

Aufkleber, Graffiti, Müll – sowie Bier- und Urinlachen

Für überregionale Aufmerksamkeit hatten bereits Mitte Februar Vandalismusschäden an einem Odeg-Zug von Berlin nach Magdeburg gesorgt. An Bord waren Fußballfans auf der Heimreise nach der FCM-Niederlage gegen Hertha BSC. "Zurück blieben eine katastrophale Zerstörung, Massen an Müll sowie Urin-, Bier- und Getränkelachen", teilte die Odeg seinerzeit mit. Medienberichten zufolge kostete die Reinigung des Zuges 25.000 Euro. Unter einigen FCM-Aufklebern waren den Angaben nach Rasierklingen versteckt, die die Reinigungskräfte hätten verletzen können.



Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse sagte Gehrke, man werde die Vorfälle an den Verein herantragen, Anzeige gegen Unbekannt erstatten und "hoffen, dass sich Verantwortliche des 1. FCM melden." Ansonsten müsse geprüft werden, offensichtlichen Fans mit Fan-Utensilien pauschal die Mitfahrt zu verweigern. Bis heute habe sich niemand vom FCM bei der Odeg gemeldet, hieß es.

Odeg fordert Lösungen: Fanbegleiter, Busse oder Extra-Züge

Gehrke kritisierte, dass der Magdeburger Fußballverein solche Vorfälle nicht ernst genug nehme. Für ihn seien dessen Entschuldigungen nur Lippenbekenntnisse: "Nun müssen Taten folgen, zum Beispiel, dass Personen durch den Verein gestellt werden, die die Fans in den Zügen begleiten." Eine andere Möglichkeit könne sein, separate Busse oder Züge für die Fangruppen zu mieten, so Gehrke. Er erhoffe sich vom 1. FCM, dass er endlich Verantwortung für diese Gruppen übernimmt. Der Verein müsse aufhören, diese Vorfälle damit zu bagatellisieren, dass es sich angeblich um einzelne Reisende handele, die sich lediglich als Fans ausgäben, betonte Gehrke.

1. FC Magdeburg überrascht

Der 1. FC Magdeburg regierte auf die Vorwürfe erstaunt. Sprecher Manuel Holscher teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, von den Vorfällen vor dem Spiel gegen Hansa Rostock sei ihm nichts bekannt. "Wir werden uns mit den Beauftragten der Bahnunternehmen für Fanreisen zusammensetzen und sind momentan in der Absprache eines gemeinsamen Termins," erklärte Holscher. Nach dem Vorfall im Februar hatte der FCM gegenüber dem Portal TAG24 sein Bedauern ausgedrückt, aber darauf verwiesen, dass solche Straftaten willkürlich erfolgten.

1. FC Magdeburg: Pressesprecher Manuel Holscher. (Archivbild)

Nach Daten der FCM-Fanbetreuung waren beim Spiel in Berlin 17.000 FCM-Fans dabei, in Rostock 2.700. Im Normalfall seien fünf bis sechs Fanbetreuer vor Ort, dazu Vertreter des Fanprojekts.

Fanhilfe kündigt notfalls rechtliche Schritte an

Die Fanhilfe Magdeburg kritisierte das Vorgehen und kündigte an, sich notfalls auch mit rechtlichen Schritten gegen die angekündigten Maßnahmen der Odeg zu wehren: "Einen pauschalen Ausschluss von Zugpassagieren aufgrund ihres FCM-Schals lehnt die Fanhilfe Magdeburg entschieden ab. Wir verstehen die Verärgerung der ODEG, jedoch kann Sippenhaft nicht als Lösung akzeptiert werden. Sollte die ODEG ihre Ankündigungen umsetzen, werden wir unverzüglich rechtliche Schritte prüfen."

Kommentar: MDR-Reporter Guido Hensch skeptisch

MDR-Reporter und 1.-FC-Magdeburg-(FCM)-Fan Guido Hensch sieht die Drohung der Odeg aus eigener Sicht ebenfalls skeptisch. Er sagte in einer Sendung von MDR SACHSEN-ANHALT, beim Spiel gegen Berlin seien 17.000 FCM-Fans gewesen, in Rostock seien es 2.700 gewesen. Diese Menge könne man nicht im Blick behalten. Das gelte auch für die fünf bis sechs Fanbetreuer des FCM oder die Ansprechpartner der Fanprojekts.

MDR-Reporter Guido Hensch sieht die Drohung der Odeg kritisch.

Im Fall des Rostock-Spiels sei bei der Odeg von acht bis 15 Fans die die Rede gewesen, die randaliert hätten. Das seien etwa 0,5 Prozent der Fans in Rostock gewesen. Hier zu pauschalisieren und alle Fans über einen Kamm zu scheren – das sei fragwürdig. Zudem verdiene die Bahn viel Geld mit den vielen Fans, die zu den Spielen führen. Er halte nichts von dem Vandalismus – aber die Bestrafung aller Fans für das Fehlverhalten weniger halte er für falsch.

