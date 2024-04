Radsport LOTTO Thüringen Ladies Tour zieht Top-Stars und Städte an Stand: 30.04.2024 15:30 Uhr

Die Thüringen-Rundfahrt der Frauen wird bei der 36. Auflage zur Olympia-Generalprobe. Schon jetzt zeichnet sich ein Weltklasse-Feld ab. Überhaupt ist das Interesse an dem Rennen mittlerweile groß.

Die 36. Auflage der Thüringen-Rundfahrt der Frauen steht vor der Tür. Vom 25. bis 30. Juni rollt die Crème de la Crème durch die Straßen Thüringens. Rundfahrt-Direktorin Vera Hohlfeld freut sich im Talk mit SPORT IM OSTEN über den Zuspruch der Teams, aber auch der Region.

"Es nicht ganz so wie bei der Tour de France, aber wir hatten einiges an Bewerbungen von Städten", so Hohlfeld, die auch schon auf 2025 vorausblickt und sagt: "Wir könnten sieben, acht Etappen machen. Das freut uns, und war nicht immer so. Es macht Spaß, langsam ein paar Früchte für die harte Arbeit zu tragen."

Formtest oder Bewerbung für Olympia in Paris

Die 36. Rundfahrt ist zugleich die Olympia-Generalprobe. Daher hat gut vier Wochen vor den Sommerspielen in Paris auch ein Weltklasse-Feld für das Etappenrennen der UCI Women’s ProSerie gemeldet.

Allein elf Mannschaften aus der Women’s World Tour (WWT) des Radsport-Weltverbandes UCI haben ihre Meldung abgegeben – darunter mit den Teams SD Worx-Protime (Niederlande), Lidl Trek (USA), Canyon/SRAM Racing (Deutschland), UAE Team ADQ (Vereinigte Arabische Emirate), FDJ-SUEZ (Frankreich) und Fenix-Deceuninck (Belgien) sechs Mannschaften der Top-Acht in der Weltrangliste.

"Für manche ist es ein Formtest, für andere wohl letzte Gelegenheit, sich zur Olympia-Nominierung anzubieten. Auch wenn die namentlichen Nennungen der Fahrerinnen noch nicht abschließend feststehen, ist mit einem Kräftemessen von vielen Top-Stars des internationalen Frauen-Radsports im Freistaat Thüringen zu rechnen", sagte Hohlfeld, die die Namenslisten Anfang Mai vorliegen haben wird.

Zwei Teams aus Deutschland dabei

Unter den sieben Mannschaften mit CTW-Status (Women’s Continental Team) sind zwei weitere Mannschaften aus Deutschland: MAXX-SOLAR ROSE aus Erfurt um die deutsche Vizemeisterin Katharina Fox und das in dieser Saison neu aufgestellte LKT Team aus Cottbus um die Thüringer Olympia-Kandidatin Lena Charlotte Reißner. Die Tour startet mit der Auftakt-Etappe "Rund um Jena" und endet nach dem Einzelzeitfahren am 29. Juni «Rund um Altenburg» mit der Schlussetappe einen Tag später "Rund um Schmalkalden".

