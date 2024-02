Handball | Bundesliga ThSV Eisenach kassiert in Kiel vierte Niederlage in Folge Stand: 25.02.2024 18:25 Uhr

Der ThSV Eisenach hat beim deutschen Meister THW Kiel eine ordentliche Vorstellung gezeigt, aber am Ende erneut verloren. Damit bleiben die Schützlinge von Trainer Misha Kaufmann auf einem Abstiegsplatz.

Der ThSV Eisenach hat die vierte Bundesliga-Niederlage in Folge kassiert. Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann verkaufte sich am Sonntag beim deutschen Meister THW Kiel zwar ordentlich, verlor am Ende jedoch mit 27:31 (13:14). Damit können die Thüringer erneut nicht von der Niederlagen-Serie des Bergischen HC (26:29 gegen Hannover-Burgdorf) profitieren und stehen weiter auf einem Abstiegsplatz.

Eisenach zunächst in Führung - dann kommt Kiel

Die Gäste kamen richtig gut ins Spiel und boten den favorisierten Kielern zunächst Paroli. Bis zum 6:8 (16.) führte der ThSV sogar mit zwei Toren. Die Norddeutschen taten sich sehr schwer mit dem Tabellenvorletzten, während die Thüringer mit ihrer offensiven Abwehr mutig aufspielten. Dann arbeitete sich der THW zurück in die Partie, Harald Reinkind brachte seine Mannschaft in der 22. Minute erstmals in Führung (10:9). Jedoch ließen sich die Eisenacher nicht abschütteln und blieben bis zur Halbzeitpause dran.

THW baut Vorsprung aus - Eisenach kommt nicht mehr heran

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die spielerische Überlegenheit der Gastgeber dann allmählich durch. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr Lösungen fanden die Kieler. Zwar ließen sich die Eisenacher nicht entmutigen, jedoch wuchs der Rückstand schrittweise an. Kiels Kapitän Domagoj Duvnjak besorgte mit dem 24:19 (46.) erstmals einen Fünf-Tore-Vorsprung für Kiel. In der Schlussphase riskierte der ThSV noch einmal alles, doch kam nicht mehr heran.

Bester Werfer war der Eisenacher Rückraumspieler Manuel Zehnder mit zehn Toren, für Kiel traf Eric Johansson (neun Tore) am häufigsten.

dpa/mze