Handball | Bundesliga ThSV Eisenach bringt sich bei MT Melsungen selbst um den Lohn Stand: 29.02.2024 21:17 Uhr

Der ThSV Eisenach verliert auch sein fünftes Pflichtspiel in diesem Jahr. Zum wiederholten Mal wäre dies nicht notwendig gewesen.

Der ThSV hat sein Auswärtsspiel in Melsungen verloren. Nach Ertönen der Schluss-Sirene stand es 27:26 (15:13) für die hessischen Gastgeber. Durch die erneute Niederlage bleiben die Thüringer auf einem Abstiegsplatz.

Wechselfehler verhindert Remis

Das Spiel begann viel versprechend. Eisenach führte schnell mit 3:1 und wenig später mit 6:3. Doch Melsungen kam Mitte der ersten Hälfte deutlich besser ins Rollen und wandelte den 3:6-Rückstand in eine 8:6-Führung. Der ThSV ließ sich jedoch nicht abschütteln und beließ den Rückstand zur Pause bei Minus zwei.

Sinnbild des Spiels: Lumbroso (ThSV, re.) und Arnarsson (Melsungen, li.) in einem intensiv geführten Zweikampf.

Die Kaufmann-Schützlinge kamen mit einer gehörigen Wucht aus der Kabine, was die hessischen Gastgeber durchaus beeindruckte. Sieben Minuten vor Schluss brachte Marko Grgic die Wartburgstädter sogar wieder in Führung, aber Melsungen konnte antworten. So stand es fünfzehn Sekunden vor Schluss 27:26 für Melsungen, Eisenach in Ballbesitz. Gerade als die Thüringer zum Angriff ansetzten dann der Schock - Wechselfehler. Ein Eisenacher lief zu zeitig auf das Spielfeld, Torhüter Matija Spikic noch nicht runter von der Platte. Regelkonform entschieden die Schiedsrichterinnen Kuttler/Merz auf 2-Minuten-Zeitstrafe für Eisenach und Ballbesitz Melsungen. In der übrigen Zeit fiel kein weiterer Treffer.

Zehnder: "Eigenverschulden"

Ein sichtlich bedienter Manuel Zehnder fand am dyn-Mikrofon klare Worte: "Wir verlieren vier der fünf Spiele dieses Jahr in der Schlussphase - häufig durch Eigenverschulden." Dennoch gebe ihm der Auftritt seiner Mannschaft weiterhin Mut, die Klasse zu halten. "Aber wir müssen anfangen zu punkten", sagte der Rückraumspieler weiter.

Zehnder wurde einmal mehr erfolgreichster Angreifer des Abends. Starke 13 Tore gingen auf sein Konto. Die Marke von 200 Saisontreffern durchbrach er ebenfalls. Die nächste Chance auf Punkte bietet sich den Thüringern dann am Freitag (8. März) zuhause gegen Hannover-Burgdorf.

cpr