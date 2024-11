Stimmen Sie ab! Sportler des Jahres 2024 in Sachsen-Anhalt gesucht Stand: 11.11.2024 11:47 Uhr

Wer kann die Titel Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2024 tragen? Der Landessportbund Sachsen-Anhalt ermittelt dies gerade mit einer Expertenjury und in einer Onlineabstimmung. Die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres 2024 in Sachsen-Anhalt werden in diesem Jahr am 13. Dezember im MDR Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in Magdeburg geehrt. Außerdem werden in diesem Rahmen auch die Siegerin und der Sieger der MDR-Sport-Asse von morgen gefeiert.

Wer wird Sachsen-Anhalts Sportlerin des Jahres, wer der Sportler des Jahres? Und wer wird den Titel "Mannschaft des Jahres" tragen? Die Abstimmung des Landessportbundes dazu hat begonnen.

Sportler des Jahres: Wo und bis wann kann ich abstimmen?

Bis zum 15. November um 24 Uhr läuft das Zuschauervoting des Landessportbundes Sachsen-Anhalt. Dort können Sie Ihre Stimme abgeben.

Wer hat die Vorauswahl getroffen?

Die aktuelle Abstimmungsliste für die Sportlerin, Sportler und Mannschaft ist nach Angaben des Landessportbundes durch Einschätzungen verschiedener Personen innerhalb und außerhalb des Landessportbundes Sachsen-Anhalt entstanden. Dazu gehörte neben dem Leiter des Olympiastützpunktes Sachsen-Anhalt auch der LSB-Vize-Präsident Leistungssportentwicklung sowie der Sportvorstand des Landessportbundes. Weiterhin gehörten zu Jury ein Vertreter der Schwerpunktsportarten I und ein Vertreter der Schwerpunktsportarten II, ein Vertreter der Fördersportarten sowie ein Vertreter der nichtolympischen Sportarten.

Außerdem wirkten ein Vertreter des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes Sachsen-Anhalt (BSSA), ein Vertreter der Kreis- und Sportbünde sowie ein Vertreter der leistungssporttragenden Vereine bei der Aufstellung der Abstimmungsliste mit. Zudem war der Sportjournalistenverband Sachsen-Anhalt (VSSA) mit einem Vertreter eingebunden und zwei ehemalige Leistungssportler. Ruderolympiasiegerin Julia Lier-Hajek und Schwimmweltmeister Rob Muffels wirkten ebenfalls bei der Erstellung der aktuellen Abstimmungslisten mit.

Wie setzt sich das Ergebnis am Ende zusammen?

Die Bewertungen des vorgenannten Expertengremiums fließen dann zu 50 Prozent in die finale Wertung zur Ermittlung der Jahressieger ein. Das Ergebnis der Onlineabstimmung ergibt die anderen 50 Prozent. Die Addition beider Ergebnisse führt nach Angaben des Landessportbundes zum Endergebnis der diesjährigen Sportlerwahl.

Ehrung am 13. Dezember wird live übertragen Wer wird Sachsen-Anhalts Sportlerin des Jahres, wer wird Sportler des Jahres? Und wer die Mannschaft des Jahres 2024? MDR SACHSEN-ANHALT wird die Ehrung am 13. Dezember 2024 live übertragen. In diesem Zusammenhang werden auch die MDR-Sport-Asse von morgen ausgezeichnet.

Wer waren im vergangenen Jahr die Sportler des Jahres?

Schwimmerin Isabel Gose, Schwimmer Florian Wellbrock und die Handballer des SC Magdeburg – sie durften sich im vergangenen Jahr über die Auszeichnung "Sportler des Jahres" freuen. Für Isabel Gose war der Erfolg im Dezember 2023 seinerzeit schon der dritte in Serie.

