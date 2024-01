Leichtathletik | Meetings "Sport im Osten" präsentiert Leichtathletik-Highlights im Doppelpack Stand: 26.01.2024 11:20 Uhr

Die Leichtathletik hat ihren festen Platz bei "Sport im Osten". Am Sonnabend steigt in Chemnitz das Internationale Hallenmeeting, tags darauf messen in Nordhausen die besten Kugelstoßer ihre Kräfte. Beide Events überträgt "SpiO" im Livestream.

Nicht nur König Fußball beherrscht das Wochenende, auch die Leichtathletik hat ihren festen Platz bei Sport im Osten. Am Sonnabend (27. Januar) steigt in Chemnitz das Internationale Hallenmeeting, tags darauf messen in Nordhausen die besten Kugelstoßer ihre Kräfte. SpiO ist bei beiden Events vor Ort und überträgt per Livestream (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App). Am Sonnabend beginnt die Übertragung in Chemnitz 14 Uhr, am Sonntag können sich die Kugelstoß-Freunde ab 14:10 Uhr aus Nordhausen über alles informieren.

Chemnitz: Lokalmatador Heß in Favoritenrolle

Am Sonnabend gibt sich die Leichtathletik-Elite beim 25. Internationalen Hallenmeeting im Sportforum Chemnitz wieder ein Stelldichein. Neben Weitsprung und Dreisprung kämpfen die Athleten auch um den Sieg im Stabhochsprung und in den Laufdisziplinen. Ein Highlight wird mit Max Heß steigen. Der Lokalmatador dominiert seit Jahren auf nationaler Ebene den Dreisprung, beim Heimspiel in Chemnitz ist von dem 27-Jährigen wieder eine starke Weite zu erwarten. Sein stärkster Konkurrent dürfte der Grieche Andreas Pantazis sein, der bereits an der 17-Meter-Marke schnupperte.

Vier deutsche Springerinnen haben bisher 14-Meter-Marke geknackt

Bei den Frauen gehen gleich vier deutsche Springerinnen ins Rennen, die bereits die 14-Meter-Marke geknackt haben. Die besten Chancen werden Jessie Maduka (Cologne Athletics) eingeräumt, die dieses Jahr bereits 14,15 Meter weit gesprungen ist. Ihre Herausforderer sind die zweimalige Deutsche Freiluft-Meisterin Maria Purtsa vom LAC Erdgas Chemnitz, die Deutsche Hallenmeisterin des Vorjahres Kira Wittmann (Hannover 96) und die Deutsche Hallenrekordlerin Kristin Gierisch (TSV Bayer 04 Leverkusen).

Nordhausen: Kräftemessen im Kugelstoßen

Von Chemnitz geht es dann am Sonntag nach Nordhausen zum kontinentalen Kräftemessen im Kugelstoßen. Das Meeting hat eine gute Tradition, bereits zum 15. Mal geht es in der thüringischen Stadt über die Bühne. Das Turnier gilt als offizieller Qualifikationswettkampf für die kommenden Hallen-Weltmeisterschaften in Glasgow.

Dabei erwartet die deutschen Kugelstoßer um Simon Bayer eine schwere Aufgabe. Neben Titelverteidiger Bob Bertemes aus Luxemburg kündigen sich mit den Italienern Zane Weir und Leonardo Fabbri zwei absolute Weltklasse-Athleten an.

Gebührender Abschied für Sara Gambetta

Zudem heißt es Danke sagen an Kugelstoßerin Sara Gambetta vom SV Halle, die vor kurzem mit 30 Jahren ihr Karriereende bekannt gegeben hatte. Die Vorjahressiegerin soll vor dem Wettkampf verabschiedet werden.

Sara Gambetta macht Schluss.

