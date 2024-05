Handball | Bundesliga HSV-Handballer erhalten keine Lizenz - ThSV Eisenach vor Klassenerhalt Stand: 03.05.2024 17:44 Uhr

Kurz vor Saisonende rumort es in der Handball-Bundesliga. Der HSV Hamburg hat keine Lizenz für die kommende Saison erhalten. Damit hat der ThSV Eisenach praktisch den Klassenerhalt sicher.

Die Handballer des HSV Hamburg haben keine Lizenz für die kommende Bundesliga-Saison erhalten. Die unabhängige Lizenzierungskommission der Handball-Bundesliga verweigerte dem HSV am Freitag (3. Mai 2024) die Erteilung der Spielberechtigung für die Saison 2024/25, weil die Hamburger den geforderten Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht fristgemäß erbracht hatten. Dies teilte die HBL mit.

HSV Hamburg reagiert überrascht

Der Tabellen-Achte hat gegen diesen Beschluss frist- und formgemäß Beschwerde eingelegt. Diese liegt dem HBL-Präsidium zur weiteren Entscheidung vor. "Wir sind uns sicher, dass wir die Bedingung erfüllt haben", sagte HSV-Geschäftsführer Sebastian Frecke. Sollte es bei der Lizenzverweigerung bleiben, können die Hamburger noch das verbandsinterne Schiedsgericht anrufen. Das Verfahren kann sich so noch über mehrere Wochen hinziehen.

Torwart Johannes Bitter droht der Zwangsabstieg mit dem HSV Hamburg.

Bergischer HC würde profitieren

Zuvor hatte sich Ligarivale Bergischer HC eingemischt. Der BHC hatte am Donnerstag mitgeteilt, bereits vor zwei Wochen Auskunft über die Vorgänge rund um die Lizenz des HSV Hamburg beantragt zu haben. Bezüglich der Lizenzierung des HSV Hamburg für die laufende und die kommende Saison stelle man sich aufgrund "schwerwiegender Anhaltspunkte weitreichende Fragen", hieß es. Als Vorletzter der HBL würde der BHC nach aktuellem Stand von einem Lizenzentzug der Hamburger profitieren und in der Liga verbleiben.

Auch Eisenach hätte den Klassenerhalt geschafft

Sollte es beim Lizenzentzug für den HSV bleiben, würde das Team von Trainer Torsten Jansen als Absteiger feststehen. In diesem Fall müsste nur der Tabellenletzte der Bundesliga den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Der Tabellen-17. würde im Oberhaus bleiben. Heißt auch: Der ThSV Eisenach, aktuell 15., hätte mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls den Klassenerhalt geschafft. Die Thüringer treten am Freitagabend (20:00 Uhr live im Ticker) bei Schlusslicht Balingen-Weilstetten an und können unabhängig vom Ausgang des Verfahrens aus eigener Kraft einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Auf Anfrage von SPORT IM OSTEN (SpiO) zeigte sich der ThSV bedeckt, was eine mögliche rechtliche Klärung der Lage des HSV angeht. Pressesprecher Thomas Levknecht teilte mit, dass Eisenach "größtes Vertrauen in die unabhängige Lizenzierungskommission der HBL" habe.

Zweiter Zwangsabstieg für HSV Hamburg?

Schon in der Saison 2015/16 war dem HSV Hamburg die Lizenz nachträglich entzogen worden. Der Club startete damals in der viertklassigen Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein neu. 2017 übernahm Torsten Jansen das Traineramt und führte die Mannschaft 2021 zurück in die Bundesliga. Unter einer neuen Führung, zu der Präsident Marc Evermann und Vizepräsident Martin Schwalb gehörten, hatte sich der Verein neue Reputation erarbeitet. In der vergangenen Serie wurde ein Startplatz im Europapokal nur knapp verpasst.

