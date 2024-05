Handball | Bundesliga SC Magdeburg: B-Probe von Torhüter Portner ebenfalls positiv Stand: 02.05.2024 22:50 Uhr

Der Dopingverdacht bei Nikola Portner erhärtet sich. Die Analyse der B-Probe hat das Ergebnis der A-Probe bestätigt. Dem Torhüter des SC Magdeburg könnte eine mehrjährige Sperre drohen.

Im Dopingverdachtsfall des Magdeburger Handball-Torhüters Nikola Portner hat die Analyse der B-Probe das Ergebnis der A-Probe bestätigt. Das teilte Portners Anwalt Rainer Tarek Cherkeh in einer Vereinsmitteilung des Bundesliga-Spitzenreiters am Donnerstagabend (2. Mai 2024) mit.

Methamphetamine bei Portner nachgewiesen

"Die Analyse der B-Probe hat (wie üblich) das Ergebnis der A-Probe bestätigt. In Bezug auf die Konzentrationshöhe verweisen wir auf die bisher getätigten Äußerungen", hieß es in der Stellungnahme. Und weiter: "Nach aktuellem Kenntnisstand resp. weitergehenden Untersuchungen ist überdies ausgeschlossen, dass in den Wochen und Monaten vor dem relevanten Dopingtest jemals eine 'normale' Konsummenge von Methamphetamin in Nikola Portners Körper gelangt ist."

Am 10. April war eine positive A-Probe einer Wettkampfkontrolle des 30 Jahre alten Schweizers Nationalkeepers bekannt geworden. Dort waren Methamphetamine nachgewiesen worden. Seitdem ist Portner suspendiert. Hätte die B-Probe das Ergebnis nicht bestätigt, wäre der Schlussmann sofort wieder spielberechtigt gewesen.

DHB übernimmt weiteres Vorgehen

Stattdessen beginnt nun ein Disziplinarverfahren. War bisher die Handball-Bundesliga zuständig, obliegt das weitere Vorgehen nun der Anti-Doping-Kommission des Deutschen Handball-Bundes (DHB). Diese wird das Strafmaß festlegen. Sowohl der Torhüter als auch die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) haben im Anschluss die Möglichkeit, ein dann einzurichtendes Schiedsgericht anzurufen, sollte einer der beiden Parteien mit dem Strafmaß nicht einverstanden sein. Portner droht eine mehrjährige Sperre.

Ende April hatte die Staatsanwaltschaft Magdeburg die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den 30-Jährigen eingestellt. Bei einer Durchsuchung bei Portner waren keine verbotenen Substanzen gefunden worden. Die Ermittler gingen in der Folge davon aus, dass keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen das Anti-Doping-Gesetz oder das Betäubungsmittelgesetz vorliegen. Vereinsräume des deutschen Pokalsiegers SCM waren von den Durchsuchungen nicht betroffen. Auf das Doping-Verfahren der Nada hatte dies jedoch keinen Einfluss.

Nikola Portner "schockiert"

Nach dem positiven Testergebnis war der SCM-Spieler geschockt. "Diese Information hat mich zutiefst schockiert", schrieb der Torhüter des Champions-League-Siegers bei Instagram. Portner fehlte bereits beim Final Four. Als seine Teamkollegen mit Gold und dem Titel zurückkehrten, machten sie ihrem Torwart das schönste Geschenk: Sie überreichten ihm die Medaille. Trainer Bennet Wiegert hatte zuvor schon im Interview an seinen Keeper gedacht: "Glückwünsche gehen an dieser Stelle auch an ihn. Er ist Teil dieses Teams und hat seinen Anteil."

Empfang der Mannschaft an der GETEC Arena, Fans solidarisieren sich mit dem gesperrten Nikola Portner

dpa/spio