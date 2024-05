Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg verliert auch drittes Spiel gegen Düsseldorf Stand: 19.05.2024 17:42 Uhr

Zum Saisonabschluss hat der 1. FC Magdeburg in Düsseldorf noch einmal ein gutes Spiel abgeliefert. Doch wie schon in den ersten beiden Partien gegen die Fortuna in dieser Saison gingen die Elbestädter als Verlierer vom Platz.

Auch das dritte Aufeinandertreffen zwischen dem FCM und Fortuna Düsseldorf in dieser Spielzeit ging mit 2:3 (1:2) verloren. Dabei trafen die Magdeburger vier Mal ins Tor, doch statt eines Hattricks von Connor Krempicki jubelte ein Gastgeber dreifach.

Tzolis schnürt schnellen Doppelpack, Teixeira verkürzt

Christian Titz rotierte zum Saisonabschluss kaum, lediglich Krempicki startete für Daniel Elfadli im Vergleich zur Nullnummer gegen Fürth. Anders bei der Fortuna, wo Daniel Thioune acht Spieler austauschte und zwei Akteure, denen in der Relegation eine Gelbsperre drohte, gar nicht in den Kader berief. Doch von den vielen Umstellungen war wenig zu merken, was vor allem an einem Mann lag: Christos Tzolis. Der Toptorschütze der Fortuna wollte noch die Torjägerkanone der 2. Bundesliga holen, so schien es. Nach einem tollen Lauf von Jona Niemiec über die rechte Seite stand Tzolis in der Mitte genau richtig und netzte zum ersten Mal (6. Minute).

Connor Krempicki (Mi.) traf dreimal in Fortuna-Tor, allerdings zählte der Treffer nur einmal

Magdeburg wirkte verunsichert, leistete sich wie so oft einige Ungenauigkeiten im Aufbauspiel. Und auch im Stellungsspiel standen die Elbestädter nicht gut genug: Marcel Sobottka spazierte unbedrängt durch die Hintermannschaft der Titz-Elf und spitzelte die Kugel auf den Elfmeterpunkt, wo wieder Tzolis den Weg ins Tor fand (20.). Magdeburg wachte in der Folge auf und belohnte sich bei einer von einigen Umschaltmomenten: Baris Atik nahm Tempo auf, gab weiter auf Connor Krempicki, der direkt Bryan Teixeira schickte. Der Stürmer umkurvte Fortuna-Keeper Karol Niemczycki und schoss den Anschluss (31.). Und nur kurz danach jubelten die Magdeburger erneut, doch Teixeira stand vor seiner Hereingabe auf Krempicki im Abseits. So ging es mit knappem Rückstand für Magdeburg in die Pause.

Krempicki trifft "doppelt", Tzolis macht den Hattrick

Die zweite Halbzeit begann furios: Jason Ceka schickte den auffälligen Krempicki, der per Außenrist flach ins lange Eck einschob (48. Minute). Und nur kurz darauf lag der Ball wieder im Kasten der Fortuna und wieder hatte ihn Krempicki dort untergebracht. Doch wieder ging die Fahne hoch, beim Kopfballversuch zuvor stand Daniel Heber in der verbotenen Zone. Danach verflachte die Partie zusehends, bis in der Schlussphase wieder Tzolis zuschlug: Bei einer Ecke, bei der Magdeburg wegen einer Behandlung von Andi Hoti in Unterzahl agierte, stand der Goalgetter frei und hämmerte das Leder unhaltbar für Reimann in die Maschen (88.). Der Grieche kann sich nach seinem dritten Tor über die Torjägerkanone freuen. Der FCM warf noch einmal alles nach vorne, doch ein Treffer wollte nicht mehr gelingen. Magdeburg beendet die Saison somit auf Rang 14, für Düsseldorf stehen noch die Relegationsspiele gegen Bochum an.

Stimmen zum Spiel

