Fußball | Regionalliga Wollitz hört 2025 als Trainer von Energie Cottbus auf Stand: 03.05.2024 18:14 Uhr

Über Jahre prägte Claus-Dieter "Pele" Wollitz das Geschehen bei Energie Cottbus. Nun steht fest: 2025 hört der charismatische Trainer beim Traditionsverein auf und wird dann als Sportdirektor tätig sein. Zuvor soll aber noch die Rückkehr in den Profifußball gelingen.

Claus-Dieter Wollitz hört im Sommer 2025 als Trainer von Regionalliga-Spitzenreiter Energie Cottbus auf und wird im Anschluss Sportdirektor. Das teilten die Lausitzer am Freitag (3. Mai 2024) mit. Wollitz arbeitete von 2009 bis 2011, von 2016 bis 2019 und dann wieder ab 2021 als Trainer für den früheren Bundesligisten. Seit 2022 ist er zudem Sportlicher Leiter bei Energie.

Wolltz spricht von "gutem Zeitpunkt"

"Ich werde im nächsten Sommer 60 Jahre alt und habe für mich die Entscheidung getroffen, dass das ein guter Zeitpunkt ist, von der Trainerposition aus ein wenig in den Hintergrund zu rücken", sagte Wollitz: "Wir haben mit Energie Cottbus noch sehr viel vor, wollen stetig besser und stärker werden, und das möchte ich mit allem, was ich dazu beitragen kann, vorantreiben."

Wollitz soll ab Sommer 2025 den Verein "vom Nachwuchsleistungszentrum angefangen bis hin zur ersten Mannschaft strukturell, konzeptionell einheitlich und zukunftsträchtig weiterentwickeln", heißt es in der Pressemitteilung der Cottbuser. "Das ist eine große Aufgabe, für die Pele genau der richtige Mann ist. Es gibt konkrete Vorstellungen und einen klaren Plan für unseren Verein", sagte Präsident Sebastian Lemke.

Energie auf Aufstiegskurs

In der vergangenen Saison war Wollitz mit Energie in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga an der SpVgg Unterhaching gescheitert. Dieses Mal stehen die Zeichen für die Rückkehr in den Profifußball gut. Drei Spieltage vor Saisonende steht Cottbus an der Tabellenspitze und hat zwei Zähler Vorsprung auf den Greifswalder FC.

Am Samstag kann auswärts beim mittlerweile abgeschlagenen Tabellendritten BFC Dynamo der nächste Schritt in Richtung Aufstieg gemacht werden. SPORT IM OSTEN überträgt die Partie ab 16 Uhr live im MDR FERNSEHEN und Stream.

spio/sid