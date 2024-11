Fußball | Regionalliga Sperre gegen Chemnitz-Coach Duda reduziert Stand: 18.11.2024 17:51 Uhr

Benjamin Duda kehrt bereits im kommenden Spiel gegen Eilenburg an die Seitenlinie des Chemnitzer FC zurück. Damit begrenzte der Nordostdeutsche Fußballverband die Sperre für den Übungsleiter auf ein Ligaspiel.

Aufatmen beim Chemnitzer FC. Nach seiner Roten Karte wegen unsportlichem Verhalten im Heimspiel gegen den VSG Altglienicke reduzierte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) die Sperre für Trainer Benjamin Duda auf insgesamt ein Spiel, welches bereits mit der Auswärtspartie bei Lok Leipzig am 08. November abgesessen wurde.

Erfolgsserie soll ausgebaut werden

"Die Entscheidung des NOFV begrüße ich sehr und bin natürlich froh, dass ich mich am Sonntag wieder dort aufhalten darf, wo ein Cheftrainer hingehört: in die Kabine zu seiner Mannschaft und an den Spielfeldrand, um direkten Einfluss auf das Spiel meiner Mannschaft nehmen zu können", zeigte sich Duda erfreut. "Wir haben nun drei Pflichtspiele in Folge gewonnen und sind seit vier Partien ungeschlagen. Diese Serie wollen wir mit der leidenschaftlichen Unterstützung unserer Fans am Sonntag weiter ausbauen, um in den verbleibenden vier Spielen bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich zu holen."

Hintergrund der Sperre war der Vorwurf, dass Duda durch sein Verhalten eine Spielverzögerung beabsichtigt habe, um den knappen Vorsprung (1:0) seiner Mannschaft zu verteidigen. Zu Gunsten des 36-Jährigen berücksichtigte das Sportgericht allerdings, dass Duda zuvor nicht sportgerichtlich auffällig geworden war. Damit wird der Übungsleiter bereits am kommenden Sonntag um 13 Uhr im Heimspiel gegen FC Eilenburg wieder an die Seitenlinie zurückkehren.

spio