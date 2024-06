Handball | Champion League SCM bekommt es in Gruppenphase mit beiden Finalisten zu tun Stand: 27.06.2024 19:14 Uhr

Der deutsche Meister SC Magdeburg bekommt es in der Vorrunde unter anderem mit Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona zu tun. Doch auch neben den Katalanen warten einige Brocken.

Handball-Meister SC Magdeburg hat eine schwierige Vorrunden-Gruppe in der Champions League erwischt. Das Team vom Trainer Bennet Wiegert trifft in der Gruppe B unter anderem auf Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona aus Spanien sowie den dänischen Meister Aalborg HB, der zuletzt im Halbfinale gegen die Sachsen-Anhalter die Nase vorne hatte. Das ergab die Auslosung am Donnerstag (27. Juni 2024) in Wien.

Weitere Gegner des SCM sind KS Industria Kielce um Andreas Wolff, gegen den die Elbestädter im Jahr 2023 den Titel geholt hatten. Dazu gesellen sich mit Pick Szeged und dem HBC Nantes weitere Hochkaräter. Komplettiert wird die Gruppe von HC Zagreb und Kolstad HB aus Norwegen.

Die Magdeburger starten am 11. oder 12. September in die neue Champions-League Saison. Der Modus der Saison 2024/25 bleibt identisch: Nach 14 Vorrundenspieltagen ziehen die ersten zwei Teams der beiden Achtergruppen direkt ins Viertelfinale ein. Die Mannschaften auf den Rängen drei bis sechs spielen in einer Play-off-Runde die vier verbleibenden Plätze für die Runde der letzten acht aus. Das Final Four findet am 14. und 15. Juni 2025 in Köln statt.

SpiO/dpa/sid