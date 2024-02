Volleyball | Bundesliga Schlüsselspielerin Sarah Straube bleibt beim Dresdner SC Stand: 08.02.2024 13:47 Uhr

Großer Freude beim Dresdner SC: Der Volleyball-Bundesligist bindet Zuspielerin Sarah Straube auch über die Saison hinaus. Die Zuspielerin geht damit mit dem DSC in die sechste Saison.

Volleyball-Bundesligist Dresdner SC kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Zuspielerin Sarah Straube bauen. Wie der sechsmalige deutsche Meister und die 21-Jährige am Donnerstag bei einem Pressegespräch mitteilten, hat die Nationalspielerin ihren Kontrakt um ein weiteres Jahr verlängert. Damit wird die gebürtige Suhlerin bereits in ihre sechste Saison in Dresden gehen.

DSC-Coach Waibl: "Absolute Schlüsselspielerin"

Trainer Alexander Waibl erklärte: "Sarah ist eine absolute Schlüsselspielerin für uns. Es ist natürlich besonders außergewöhnlich, wenn es gelingt, die wichtige Zuspielposition mit einer Spielerin aus dem eigenen Nachwuchs zu besetzen. Sarah ist nicht nur eine hervorragende Regisseurin, sondern auch eine Sportlerin, die in der Lage ist, unter größtem Druck ihre beste Leistung abzurufen."

Aktuell ist Sarah Straube wegen einer Fußverletzung für den DSC nicht in Aktion.

Straube seit neun Jahren in Dresden

Straube kam mit 13 Jahren zum Bundesstützpunkt an die Elbe, entwickelte sich in der DSC-Talentschmiede des VC Olympia kontinuierlich weiter. Im August 2019 erhielt sie ein Doppelspielrecht für die erste Mannschaft, stand bereits beim Pokalsieg im Februar 2020 in Mannheim auf dem Feld. Wenige Monate später unterschrieb sie ihren ersten Profivertrag beim DSC, den sie im Vorjahr um eine Saison verlängerte. Nach einem Kreuzbandriss im Februar 2023 fiel sie den Rest der Spielzeit aus. Vor drei Wochen erlitt die Co-Kapitänin des DSC im CEV-Cup-Spiel gegen Neuchatel einen Bänderriss im Fuß, arbeitet derzeit für ihr baldiges Comeback. "Ich sehe keinen Grund, den Verein zu verlassen. Die Rahmenbedingungen in Dresden sind hervorragend und ich fühle mich hier extrem wohl", sagte Straube.

