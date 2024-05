Handball | Bundesliga SC Magdeburg vor Titelgewinn - Krönung im Ostduell gegen DHfK Leipzig? Stand: 24.05.2024 11:52 Uhr

Ein Sieg im Ostduell gegen Leipzig und dem SC Magdeburg ist der Meistertitel praktisch nicht mehr zu entreißen. Doch Erfolgscoach Bennet Wiegert warnt, denn die Spiele gegen den SC DHfK waren fast immer eng und heiß.

Am Sonntag (26. Mai 2024) könnten die Handballer des SC Magdeburg die Deutsche Meisterschaft praktisch perfekt machen. Mit einem Sieg im brisanten Ostderby gegen den SC DHfK Leipzig (16 Uhr im MDR FERNSEHEN und Livestream) würde der Vorsprung auf Verfolger Füchse Berlin zwei Spieltage vor Schluss auf vier Punkte anwachsen, bei einer jetzt schon mit 82 Treffern besseren Tordifferenz.

Magdeburgs Vorsprung deutlich

Auch SCM-Coach Bennet Wiegert befand auf die Frage nach einer möglichen Meisterschaftsentscheidung am Sonntag: "Ich finde, ich muss die Frage mit Ja beantworten. Das Torverhältnis ist so deutlich, dass ich mir bei allem, was rechnerisch möglich sein könnte, mir das nicht vorstellen kann."

Allerdings muss dafür mit Leipzig ein ordentlicher Brocken aus dem Weg geräumt werden. Das zeigte schon das Hinspiel wo es trotz eines lange Zeit deutlichen Vorsprungs für den amtierenden Champions-League-Sieger nur zu einem 27:27 gereicht hatte. Auch mit Blick auf die fast immer engen Duelle erklärte Wiegert: "Zum Schluss geht es darum, am Sonntag erfolgreich zu sein. Das wird in einem Derby gegen Leipzig, die über Wochen gute Leistungen bringen, alles andere als einfach."

Vorsichtige Entwarnung bei Gisli Kristjansson

Ob auch Gisli Kristjansson dabei sein wird, ist noch offen. Der Isländer humpelte mit Schmerzen im rechten Knie in der zweiten Halbzeit beim Kantersieg gegen die HBW Balingen-Weilstetten am Donnerstag vom Parkett. Trainer Wiegert gab im Interview bei SPORT IM OSTEN "vorsichtige" Entwarnung: "Nach den ersten Sachen, die wir gemacht haben, sieht es nicht so dramatisch aus."

Gisli Kristjansson wird von seinen Mitspielern gestützt.

DHfK Leipzig ohne Stammkeeper Ebner

Die Leipziger selbst müssen kurz vor dem Derby einen schmerzhaften Ausfall verkraften. Stammkeeper Domenico Ebner fällt mit einer Ellenbogenverletzung aus. Für den Italiener rückt nun Kristian Saeveras als neue Nummer eins ins Tor.

Die Leipziger spielen eine Saison mit Aufs und Abs. Aktuell steht das Team von Trainer Runar Sigtryggsson mit 31:31 Punkten auf Platz acht. Zuletzt gab es in Göppingen und gegen den HSV Hamburg zwei Siege.

Am Sonntag beim 18. direkten Aufeinandertreffen mit dem SCM in der Bundesliga würden die Sachsen gern den Spielverderber spielen. Zwei Mal gelang das Leipzig in Magdeburg bereits: 2016 und 2021. Letzte Saison feierte der SCM allerdings einen deutlichen 32:24-Erfolg und ist auch diesmal Favorit.

