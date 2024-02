Handball | Champions League SC Magdeburg in Celje gefordert - Generalprobe vor dem Gipfeltreffen Stand: 20.02.2024 12:37 Uhr

Bevor der SC Magdeburg den FC Barcelona zum Gipfeltreffen in der Gruppenphase der Champions League empfängt, wartet mit RK Celje eine vermeintliche Pflichtaufgabe. Es soll der Auftakt einer neuerlichen Erfolgsserie werden.

Aberglaube ist im Sport ein weitverbreitetes Phänomen - auch bei Bennet Wiegert. Bekanntermaßen verzichtete der Trainer des SC Magdeburg auf eine Rasur, solange sein Team nicht als Verlierer von der Platte ging. Als Konsequenz wucherte sein Bart gut fünf Monate lang, ehe die stolze Serie von 30 Spielen ohne Niederlage am vergangenen Wochenende in der Bundesliga beim 27:28 gegen Hannover-Burgdorf ein Ende fand.

Es sei "vielleicht das einzige Positive, dass diese Geschichte nun Geschichte ist", sagte der 42-Jährige Erfolgstrainer nach dem unerwarteten Rückschlag im Titelkampf der Bundesliga. Doch vielmehr fühle es sich "ganz schrecklich an, weil wir das Verlieren nicht mehr gewohnt sind." Linksaußen Matthias Musche unterstrich: "Es tut verdammt weh. Wir wollten, dass die Serie noch lange weitergeht."

Champions League: Magdeburg kann Rang zwei festigen

Zur famosen Magdeburger Serie gehört(e) auch ein Lauf von neun Siegen in Serie in der Champions League, dank derer sich der SCM nach zwei Auftaktniederlagen in der Gruppenphase bis auf Rang zwei vorgearbeitet und damit die direkte Qualifikation für das Viertelfinale weiter vor Augen hat - vorausgesetzt der Titelverteidiger löst auch seine Pflichtaufgabe am Mittwoch gegen RK Celje (18:45 Uhr im Ticker und Audio-Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).

Ironischerweise war es gerade der slowenische Champions-League-Sieger von 2004, der dem SCM im September vergangenen Jahres nach den Auftaktniederlagen gegen Veszprem und Barcelona als Aufbauhilfe diente. Der mehr als deutliche 39:23-Erfolg im Hinspiel sollte den Startschuss für bereits erwähnte Aufholjagd in der Königsklasse markieren.

Auch dieses Mal hofft Magdeburg auf einen ähnlich dominanten Auftritt. Nicht nur, damit die Pleite gegen Hannover schnellstmöglich aus den Köpfen verschwindet, sondern vor allem, um Selbstvertrauen vor dem Gipfeltreffen am 29. Februar in eigener Halle gegen den FC Barcelona zu sammeln, der im Kampf um die Tabellenspitze in Gruppe B vorentscheidenden Charakter hat.

Bennet Wiegert im September 2023 gegen Celje - im Anschluss wuchs die Serie des SCM und der Bart des Trainers.

Celje einsames Schlusslicht

"Wichtig ist, den Kopf jetzt nicht hängenzulassen und schon in Celje wieder an die vorherigen starken Leistungen anzuknüpfen", forderte Wiegert. Die Niederlage in Hannover werde sein Team "nicht umwerfen", auch deshalb wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung für den SCM. Zumal Celje nach elf Spieltagen noch punktlos in der Champions League ist.

Auch Kapitän Christian O'Sullivan machte unmissverständlich klar: "Wir wollen zwei weitere Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze sammeln." Wie lange Wiegert im Falle eines Erfolges den Rasierer zukünftig wieder weglegen kann, wird sich zeigen. Sein Aberglaube hat Magdeburg in den vergangenen Monaten allerdings nicht geschadet.

