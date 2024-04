Fußball | 3. Liga Hoffnung im Abstiegskampf - Halle überrascht in Saarbrücken Stand: 27.04.2024 16:12 Uhr

Der Hallesche FC hat ein großes Lebenszeichen im Abstiegskampf der 3. Liga gesendet. Am Samstag setzte sich der HFC überraschend in Saarbrücken durch. Ausgerechnet ein gerade erst begnadigter Akteur traf.

Der Hallesche FC kann im Abstiegskampf der 3. Liga neue Hoffnung schöpfen. Am viertletzten Spieltag gewann das Team von Stefan Reisinger überraschend mit 1:0 bei Aufstiegsaspirant 1. FC Saarbrücken. Ausgerechnet der lange aussortierte Henry Crosthwaite traf. Nach dem zweiten 1:0 in Folge ist der HFC nun punktgleich mit dem SV Waldhof. Die Mannheimer treten um 16:30 Uhr beim SC Verl an.

Halle mutig vom Start weg

Der HFC war im Ludwigspark von Beginn an präsent, agierte in den Zweikämpfen geschickter, eroberte viele zweite Bälle und ließ nicht viel zu. Man konnte sich in den ersten 45 Minuten fragen, wer Aufstiegsaspirant und wer Abstiegskandidat ist. Bei den Saarländern war nach zuletzt vielen Spielen, wie am Mittwoch gegen Essen (1:1), eine gewisse Müdigkeit zu spüren.

Halle hielt den Gegner über weite Strecken vom eigenen Tor ab, nur in der achten Minuten mussten die Gäste eine Schrecksekunde überstehen, als Enrique Lofolomo einen Pass von links durchrutschen ließ, der freie Luca Kerber verpasste in der Mitte den Abschluss. Die besten beiden Chancen der ersten Hälfte besaß aber das Team von Stefan Reisinger, der an der Saar seine Spielerkarriere beendet hatte.

Vor der Pause hatte der HFC in Saarbrücken viel im Griff.

Gayret an die Latte

Zunächst zog Timur Gayret von rechts nach innen und knallte die Kugel aus 16 Metern wuchtig an die Latte (27.). Dann dribbelte sich der starke Julian Eitschberger rechts durch - der jüngste Doppeltorschütze Tunay Deniz schob die Vorlage aus zehn Metern links vorbei (37.).

Die zweite Hälfte bot zunächst viel Kampf und viele Zweikämpfe. HFC-Keeper Sven Müller rettete seiner Elf mit einem Blitzreaktion bei einem Freistoß von Kasim Rabihic das 0:0.

Aussortierter Crosthwaite wird zum Edeljoker

Selbst ließ Halle immer wieder verheißungsvolle Konterchancen liegen. Eine aber nutzte man dann doch: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld passte Haris Skenderovic von links in den Strafraum, wo Joker Henry Crosthwaite am langen Pfosten traf (79.). Ausgerechnet Crosthwaite, der erst in dieser Woche nach einer Suspendierung von Reisinger zurückgeholt worden war. Die müde wirkenden und an diesem Tag enttäuschenden Saarbrücker kamen danach nicht wieder zurück. Sie haben den Aufstieg damit wohl verspielt.

Restprogramm mit zwei Heimspielen

Nach zuvor sechs Niederlagen in Saarbrücken feierte Halle zu einem sehr guten Zeitpunkt das Ende der Serie. Das Restprogramm des HFC mit Haching (H), Bielefeld (A) und Dortmund II (H) erscheint machbar. Nun muss man aber zunähst einmal Verl die Daumen drücken gegen Waldhof.

__

cke